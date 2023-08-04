確診夫誤幫勾居隔「3＋4」！妻打滿3劑外出遭罰20萬　法院判撤銷

▲打滿三劑疫苗外出被罰20萬，全因丈夫回報時誤勾「3+4」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名洪姓女子打滿3劑疫苗可「0+7」免隔離(2022年5月17日起)，丈夫確診後她成為密切接觸者，沒想到丈夫幫回報同住者資料時，誤將洪女「居隔類型」勾選為「3＋4」，導致洪女外出時遭警查獲處20萬元罰鍰，洪女不服提行政訴訟，桃園地方法院認為法令不是要處罰勾選防疫選項錯誤者，判決原處分撤銷。

洪女的丈夫2022年11月3日確診，因夫妻彼此是密切接觸的同住家人，於是丈夫11月5日凌晨幫洪女完成自主回報，並將洪女「居隔類型」欄位誤勾選為「3＋4」（即3天居家隔離加上4天自主防疫），衛生局即通知洪女應於11月4日至6日24時需進行居家隔離。

洪女11月6日20時21分外出購買晚餐遭警察查獲，桃園市政府認為洪女違反傳染病防治法處20萬元罰鍰，洪女不服提起訴願，遭駁回後提起行政訴訟，並表示她已完成接種3劑疫苗，中央疫情指揮中心公布2022年5月17日起，確診者同住家人如接種3劑疫苗者，調整為7天自主防疫，但丈夫在自主回報同住者資料時，未將她勾選「0+7」，且她及家中小孩從第0天開始計算，已在家隔離4天，家中食物用盡，不得已才外出，要求撤銷原處分。

桃園市政府表示，如在系統不小心誤填或勾選錯誤者，可於24小時內至原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改。另外洪女外出購買晚餐，非屬火災、地震或需緊急外出就醫之重大外出事由，能請求親友協助購買，或使用外送等其他手段，認為洪女擅自外出已違反傳染病防治法規定。



法院認為，洪女已完成COVID-19疫苗第三劑，其原本即可採「0＋7」即「7天全部採自主防疫」選項完全不用居家隔離，即使洪女丈夫誤勾「3＋4」，者未於24小時內修改更正為「0＋7」，但均不會改變洪女已完成第三劑可不用居家隔離者之事實。

法院指出，洪女縱使錯誤勾選防疫選項，亦難認違反傳染病防治法應強制隔離之情事，特別條例要處罰的對象，是違反強制隔離之防疫措施，而有導致傳染病之發生、傳染及蔓延之虞者，但並非是要處罰勾選防疫選項錯誤者，桃園地方法院判決原處分撤銷。