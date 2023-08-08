上節目連環爆料引高層不滿限制發言權　蕭敬嚴請辭國民黨發言人

▲蕭敬嚴請辭國民黨發言人一職。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

迎戰2024總統大選與立委選舉，國民黨近日調整發言系統，原組發會專委蕭敬嚴請辭發言人職務，改台中市第4選區立委參選人、副發言人廖偉翔升任發言人，新人事已經生效。不過，據了解，蕭敬嚴確實因近日兩次發言內容，引發某黨務高層不滿，該高層下令限制蕭對外發言權限，令蕭深感不如歸去，決定請辭黨職。

蕭敬嚴在7月初時，在政論節目上爆料，「民眾黨主席柯文哲已密會40多位藍小雞」，引發侯友宜競辦執行長金溥聰不滿。後續，又在節目上表示，鴻海創辦人郭台銘是「政治界乃哥」，此話再讓黨中央有意見。接連事件讓此次人事調動引發外界聯想。

對此，國民黨文傳會主委林寬裕回應，蕭與廖都是國民黨新生代中最有戰力的成員，他們在發言體系有一段時間了，很清楚黨的方向。這次調整都是為了大選的實際需求，陸續還會有一些更動，不管是增加或是減少，都是選舉實務上的考量。

蕭敬嚴回應，因為個人生涯規劃而決定請辭黨職，擔任黨務工作一直以來都是全力以赴，也替黨出戰艱困選區，自己是問心無愧且無私為黨打拚。現在已完成階段性任務，發言工作來去很正常，自己也非第一次擔任黨發言人。只要黨在2024能夠勝選，才是自己身為國民黨一份子最心念的。

不過，據了解，蕭敬嚴確實因兩次發言內容，引發某黨務高層不滿。該高層甚至下令限制蕭對外發言權限，令蕭深感不如歸去，決定請辭黨職。

