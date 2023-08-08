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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大使遭菲律賓召見　稱菲船隻硬闖仁愛礁「中方不得不反應」

▲中國大陸海警局公布噴射水砲影片。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓與中國大陸的海警船5日在仁愛礁附近海域發生衝突，菲律賓副外長拉扎羅7日臨時召見了陸駐菲律賓大使黃溪連要求說明。根據大陸公布的資訊，黃溪連在會面時表示，菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派船衝闖仁愛礁附近海域，「在此情況下，中方不得不作出必要反應，中國海警依法實施適度措施。」

根據大陸駐菲律賓大使館公布的資訊，黃溪連闡述了中方在仁愛礁問題上的一貫立場，介紹了近期仁愛礁事件原委，強調一段時間以來，菲方一再採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動。為預防海上意外事件，中方通過多渠道向菲方一再表達嚴正關切。

▼陸駐菲律賓大使黃溪連。（圖／翻攝CCTV）

▲▼陸駐菲律賓大使黃溪連。（圖／翻攝CCTV）

黃溪連說，菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派出船隻衝闖仁愛礁附近海域，「在此情況下，中方不得不作出必要反應，中國海警依法實施適度措施。」

黃溪連指出，今年初，兩國元首就通過對話協商妥善處理分歧達成重要共識，希望菲方與中方相向而行，切實落實兩國元首共識，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控。採取炒作戰術和引入第三方勢力不僅於事無補，只會使事態更加複雜化。

黃溪連還說，中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，這充分體現中方管控仁愛礁局勢的誠意，「中方一直在等待菲方反饋，希望雙方盡快啟動商談，共同維護有關海域和平與安寧。」

▼菲律賓公布遭噴水砲的畫面。（圖／路透社）

▲▼菲律賓提供照片指控中國海警針對在南海執行補給任務的菲律賓船隻使用水砲。（圖／路透）

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