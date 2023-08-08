陸大使遭菲律賓召見　稱菲船隻硬闖仁愛礁「中方不得不反應」

▲中國大陸海警局公布噴射水砲影片。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓與中國大陸的海警船5日在仁愛礁附近海域發生衝突，菲律賓副外長拉扎羅7日臨時召見了陸駐菲律賓大使黃溪連要求說明。根據大陸公布的資訊，黃溪連在會面時表示，菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派船衝闖仁愛礁附近海域，「在此情況下，中方不得不作出必要反應，中國海警依法實施適度措施。」

根據大陸駐菲律賓大使館公布的資訊，黃溪連闡述了中方在仁愛礁問題上的一貫立場，介紹了近期仁愛礁事件原委，強調一段時間以來，菲方一再採取破壞既有共識、挑戰管控現狀的單方面行動。為預防海上意外事件，中方通過多渠道向菲方一再表達嚴正關切。

▼陸駐菲律賓大使黃溪連。（圖／翻攝CCTV）



黃溪連說，菲方不顧中方的一再勸阻和警告，執意派出船隻衝闖仁愛礁附近海域，「在此情況下，中方不得不作出必要反應，中國海警依法實施適度措施。」

黃溪連指出，今年初，兩國元首就通過對話協商妥善處理分歧達成重要共識，希望菲方與中方相向而行，切實落實兩國元首共識，停止一切單方面行動，避免局勢升級甚至失控。採取炒作戰術和引入第三方勢力不僅於事無補，只會使事態更加複雜化。

黃溪連還說，中方已多次向菲方建議就如何管控仁愛礁局勢進行商談，這充分體現中方管控仁愛礁局勢的誠意，「中方一直在等待菲方反饋，希望雙方盡快啟動商談，共同維護有關海域和平與安寧。」

▼菲律賓公布遭噴水砲的畫面。（圖／路透社）

