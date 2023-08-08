「台灣不會尋求軍事對抗」　蔡英文：跟周邊國家在3大原則下共存

▲總統蔡英文出席「『凱達格蘭論壇-2023印太安全對話』開幕式」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日出席「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話」開幕式時表示，台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然，不會尋求軍事對抗，並盼與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但台灣隨時準備好捍衛民主和生活方式。

蔡英文致詞時首先向今天共同與會的日本前首相麻生太郎（Taro Aso）、前總理愛沙尼亞安席蒲（Andrus Ansip）致意。她表示，他們的蒞臨展現了全世界民主友人對台灣的堅定支持。

蔡英文表示，過去幾個月，接待許多日本及中東歐訪團，對於他們大力支持台灣，她深受感動。她說，從台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織，到台海的和平、穩定與安全，以及台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國際友人持續為台灣仗義執言。

蔡英文表示，上屆論壇仍受到疫情限制，許多與會者只能透過視訊參與，現在疫情趨緩，但全球及區域政治瞬息萬變，屢屢為我們帶來新挑戰，例如：「台海情勢如何影響全球安全秩序」、「資訊戰、認知作戰及灰色地帶戰術如何影響民主國家」及「台灣在國際供應鏈重構所扮演的角色」等。

蔡英文說，在疫情過後，印太地區仍是全球成長最快的區域，在貿易、製造業和教育等領域，為全世界提供無數機會，達致經濟繁榮，此區域的穩定為全球經濟和安全提供保障，且對21世紀的發展至關重要。

蔡英文指出，具影響力的印太區域興起，也伴隨著政治體制的新緊張情勢和矛盾，威權政權變得更具侵略性且更為強勢，並深信他們所提出的治理模式比民主更符合需求。她認為，這是國家間發生摩擦的主要原因，特別是在印太地區的範圍，就在今天齊聚的同時，民主國家、安全和以規則為基礎的國際秩序正面臨最大的挑戰。

蔡英文說，日本安倍晉三前首相已預見未來數十年將面臨的挑戰，在他擔任首相期間，勾勒出一個自由開放的印太地區的願景，這已成為全球民主社會的核心目標。她認為，安倍前首相的貢獻，為新的區域夥伴關係奠定了基礎，「現在我們處於更有利的位置，可以繼續堅持和維護以規則為基礎的秩序，這對區域的穩定繁榮至關重要」。

蔡英文強調，台灣政府致力成為民主聯盟的一分子，此聯盟致力防止威權主義擴張，同時解決氣候變遷、新興疾病及恐怖主義等問題，並確保供應鏈的安全，也主張以永續、全面和以規則為基礎的策略進行連結，台灣在建立民主韌性、促進生物科技、再生能源及半導體等領域的發展，可以成為不可或缺的合作夥伴。

此外，蔡英文說，台灣致力與區域間的行為者合作，以確保區域穩定，當日本、愛沙尼亞和全世界其他民主國家提供台灣寶貴支持的同時，台灣也願意承擔自己的責任，台灣持續採取各項必要措施以提升安全能力，建置新設施，推動國艦國造，已採取措施強化及訓練後備戰力，也增加投資以提升不對稱作戰能力，這些努力有助於實現國防自主的目標。

蔡英文表示，這表示台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然，不會尋求軍事對抗，並盼與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但台灣隨時準備好捍衛民主和生活方式。

蔡英文指出，台灣政府及非政府組織也致力打擊威權政權的錯假訊息攻勢，並同時維護言論自由，台灣的公民社會也積極與世界各地的夥伴分享相關經驗。

此外，她也點出，本次論壇的重要議題之一，是台灣在國際供應鏈重構中的角色，台灣的高科技產業，尤其是在半導體領域的領先優勢，是全球安全供應鏈重要的一環，能保護關鍵科技免遭濫用。

蔡英文說，台灣在高精密製造、人工智慧、再生能源、生技等諸多領域可發揮創新作用。這有助建立一個更多元、更有韌性、可抗拒干擾的全球供應鏈。

台灣在教育、人力資源開發、公共衛生、醫療、人道援助及天然災害防治方面，蔡英文表示，台灣擁有許多經驗與能力，醫療機構也與區域內的國家分享醫療技術和管理的經驗，協助改善公共衛生及醫療照護。

蔡英文強調，台灣所處的區域正面臨關鍵時刻，台灣能扮演建設性角色的新契機浮現，台灣是培育區域和平發展與繁榮聯盟的重要力量。她說，過去三年歷經疫情、戰爭及經濟衰退，儘管充滿考驗與磨難，也見證了韌性、力量、友誼和夥伴關係。

她舉例，去年8月，台灣經歷中國連續4天的實彈射擊演習；軍演期間，50多個國家的政府和國會，及超過500位國會議員，都為台灣的安全發聲，「如同歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leye）最近在菲律賓所說的，歐盟不會容忍印太地區的侵略行為，如此強硬的宣示可見台灣海峽的和平穩定和維持印太地區的自由開放對世界邁向未來至關重要」。

▼總統蔡英文出席「『凱達格蘭論壇-2023印太安全對話』開幕式」。（圖／總統府提供）

