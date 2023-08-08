　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「台灣不會尋求軍事對抗」　蔡英文：跟周邊國家在3大原則下共存

▲▼總統蔡英文出席「『凱達格蘭論壇-2023印太安全對話』開幕式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「『凱達格蘭論壇-2023印太安全對話』開幕式」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日出席「凱達格蘭論壇-2023印太安全對話」開幕式時表示，台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然，不會尋求軍事對抗，並盼與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但台灣隨時準備好捍衛民主和生活方式。

蔡英文致詞時首先向今天共同與會的日本前首相麻生太郎（Taro Aso）、前總理愛沙尼亞安席蒲（Andrus Ansip）致意。她表示，他們的蒞臨展現了全世界民主友人對台灣的堅定支持。

蔡英文表示，過去幾個月，接待許多日本及中東歐訪團，對於他們大力支持台灣，她深受感動。她說，從台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）等國際組織，到台海的和平、穩定與安全，以及台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國際友人持續為台灣仗義執言。

蔡英文表示，上屆論壇仍受到疫情限制，許多與會者只能透過視訊參與，現在疫情趨緩，但全球及區域政治瞬息萬變，屢屢為我們帶來新挑戰，例如：「台海情勢如何影響全球安全秩序」、「資訊戰、認知作戰及灰色地帶戰術如何影響民主國家」及「台灣在國際供應鏈重構所扮演的角色」等。

蔡英文說，在疫情過後，印太地區仍是全球成長最快的區域，在貿易、製造業和教育等領域，為全世界提供無數機會，達致經濟繁榮，此區域的穩定為全球經濟和安全提供保障，且對21世紀的發展至關重要。

蔡英文指出，具影響力的印太區域興起，也伴隨著政治體制的新緊張情勢和矛盾，威權政權變得更具侵略性且更為強勢，並深信他們所提出的治理模式比民主更符合需求。她認為，這是國家間發生摩擦的主要原因，特別是在印太地區的範圍，就在今天齊聚的同時，民主國家、安全和以規則為基礎的國際秩序正面臨最大的挑戰。

蔡英文說，日本安倍晉三前首相已預見未來數十年將面臨的挑戰，在他擔任首相期間，勾勒出一個自由開放的印太地區的願景，這已成為全球民主社會的核心目標。她認為，安倍前首相的貢獻，為新的區域夥伴關係奠定了基礎，「現在我們處於更有利的位置，可以繼續堅持和維護以規則為基礎的秩序，這對區域的穩定繁榮至關重要」。

蔡英文強調，台灣政府致力成為民主聯盟的一分子，此聯盟致力防止威權主義擴張，同時解決氣候變遷、新興疾病及恐怖主義等問題，並確保供應鏈的安全，也主張以永續、全面和以規則為基礎的策略進行連結，台灣在建立民主韌性、促進生物科技、再生能源及半導體等領域的發展，可以成為不可或缺的合作夥伴。

此外，蔡英文說，台灣致力與區域間的行為者合作，以確保區域穩定，當日本、愛沙尼亞和全世界其他民主國家提供台灣寶貴支持的同時，台灣也願意承擔自己的責任，台灣持續採取各項必要措施以提升安全能力，建置新設施，推動國艦國造，已採取措施強化及訓練後備戰力，也增加投資以提升不對稱作戰能力，這些努力有助於實現國防自主的目標。

蔡英文表示，這表示台灣不會將安全夥伴的協助視為理所當然，不會尋求軍事對抗，並盼與周邊國家在和平、穩定且互惠的原則下共存，但台灣隨時準備好捍衛民主和生活方式。

蔡英文指出，台灣政府及非政府組織也致力打擊威權政權的錯假訊息攻勢，並同時維護言論自由，台灣的公民社會也積極與世界各地的夥伴分享相關經驗。

此外，她也點出，本次論壇的重要議題之一，是台灣在國際供應鏈重構中的角色，台灣的高科技產業，尤其是在半導體領域的領先優勢，是全球安全供應鏈重要的一環，能保護關鍵科技免遭濫用。

蔡英文說，台灣在高精密製造、人工智慧、再生能源、生技等諸多領域可發揮創新作用。這有助建立一個更多元、更有韌性、可抗拒干擾的全球供應鏈。

台灣在教育、人力資源開發、公共衛生、醫療、人道援助及天然災害防治方面，蔡英文表示，台灣擁有許多經驗與能力，醫療機構也與區域內的國家分享醫療技術和管理的經驗，協助改善公共衛生及醫療照護。

蔡英文強調，台灣所處的區域正面臨關鍵時刻，台灣能扮演建設性角色的新契機浮現，台灣是培育區域和平發展與繁榮聯盟的重要力量。她說，過去三年歷經疫情、戰爭及經濟衰退，儘管充滿考驗與磨難，也見證了韌性、力量、友誼和夥伴關係。

她舉例，去年8月，台灣經歷中國連續4天的實彈射擊演習；軍演期間，50多個國家的政府和國會，及超過500位國會議員，都為台灣的安全發聲，「如同歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leye）最近在菲律賓所說的，歐盟不會容忍印太地區的侵略行為，如此強硬的宣示可見台灣海峽的和平穩定和維持印太地區的自由開放對世界邁向未來至關重要」。

▼總統蔡英文出席「『凱達格蘭論壇-2023印太安全對話』開幕式」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「『凱達格蘭論壇-2023印太安全對話』開幕式」。（圖／總統府提供）

ET快訊
文藻女大生墜溝亡　才送外婆出殯...母跪地痛哭
蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市
靜宜女大生為愛赴緬4個月！　現況曝光
快訊／《黑澀會》洪詩宣布懷孕！
LIVE／八點檔女星再婚對象是他　女大生練車摔死！父母提國賠
愛上同1女談判　31歲男遭11人活活打死
快訊／台21線「砂石車對撞」！　他身體變形慘死
娜塔莉波曼老公爆「出軌25歲正妹」！
快訊／大谷翔平太狂！　又創大聯盟史無前例紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市參訪

盼自己更像個好爸爸！　侯友宜臉書放嬰兒照：感謝有孩子的陪伴

藍營控「蔡英文車隊影響南投災區」　總統府：勿用口水取代汗水

侯友宜將提能源政策　綠委點關鍵：侯已下定決心被深藍綁架

小雞才酸確診閃勘災！藍批蔡英文勘災作秀　綠回擊：見縫插針

羅智強曝與柯文哲共事4年經驗　「他是願意聽意見的人」

2024怎麼打民進黨？　郭正亮建議侯友宜：這個是大戰爭

「台灣不會尋求軍事對抗」　蔡英文：跟周邊國家在3大原則下共存

批賴清德愛畫大餅、說話反覆　民眾黨團：民眾心中已「信賴崩盤」

空姐應援團恐讓柯文哲「大失血」？　邱毅：應考慮總統參選人形象

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市參訪

盼自己更像個好爸爸！　侯友宜臉書放嬰兒照：感謝有孩子的陪伴

藍營控「蔡英文車隊影響南投災區」　總統府：勿用口水取代汗水

侯友宜將提能源政策　綠委點關鍵：侯已下定決心被深藍綁架

小雞才酸確診閃勘災！藍批蔡英文勘災作秀　綠回擊：見縫插針

羅智強曝與柯文哲共事4年經驗　「他是願意聽意見的人」

2024怎麼打民進黨？　郭正亮建議侯友宜：這個是大戰爭

「台灣不會尋求軍事對抗」　蔡英文：跟周邊國家在3大原則下共存

批賴清德愛畫大餅、說話反覆　民眾黨團：民眾心中已「信賴崩盤」

空姐應援團恐讓柯文哲「大失血」？　邱毅：應考慮總統參選人形象

TOYOTA「改款新Camry」11月登場！外觀更運動換2.4升渦輪

美8歲女童「騎滑板車太吵」　遭對面鄰居槍殺！父目睹她頭部中彈

IU經紀公司不忍了！放話「要給惡意網友教訓」　公開訴訟進度

父親節立秋「恐提早冷颼颼」！專家示警：5生肖身體易出問題

賣房燒百萬挺兒足球夢　旅歐小將袁永誠紀錄片計畫啟動

高凌風離世9年！葛兆恩悲痛「牽不到你的手」　 憶最後一個父親節

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

快訊／張震嶽搶救溺水男「驚睹奪命過程」　遊客玩皮艇誤入深水區喪命

蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市參訪

巫苡萱裸泳保持零色差！藍星蕾「露屁股蛋」被虧心機女

政治熱門新聞

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

「我們沒要反攻大陸」　賴清德：可以成為朋友

當美國人阿公？　賴清德：兒子知道家在哪

明年度退休金有望調漲　銓敘部回應了

幕後／柯823不去金門　告知郭營「我選到底」

不認「台獨金孫」　賴清德：只有政治金童

賴清德：是我選第一任「非蔡第三任」

父親節前夕　賴清德曝被兒當馬騎

「民主大聯盟」已6人退選　賴清德表決心

賴清德首曝：曾邀蔡英文到老家吃飯

「今年過後每人背債30.7萬」　黃珊珊轟民進黨：別再玩文字遊戲

賴清德首曝蔡賴關係：曾邀請到家吃飯

賴清德喊話年輕人「天無絕人之路」

郭台銘將宣布重大消息？　今新書發表會「可納近200人」已額滿

更多熱門

相關新聞

小雞才酸確診閃勘災！藍批蔡英文勘災作秀　綠回擊：見縫插針

小雞才酸確診閃勘災！藍批蔡英文勘災作秀　綠回擊：見縫插針

受卡努颱風強勁西南氣流影響，南投縣仁愛鄉致災性降雨造成嚴重災情。總統蔡英文、行政院長陳建仁、副行政院長鄭文燦第一時間前往勘災，而國民黨立院黨團上午召開記者會批評「作秀」。民進黨團8日回應，上次颱風來時蔡英文確診，國民黨議員酸說是要閃勘災，「你勘災他罵作秀、你不勘災罵你懶惰，在野黨就是要見縫插針找各種方法批評。」

朱立倫火力全開！　批賴清德真正台獨萬歲、轟蔡英文債留子孫

朱立倫火力全開！　批賴清德真正台獨萬歲、轟蔡英文債留子孫

賴清德首曝蔡賴關係：曾邀請到家吃飯

賴清德首曝蔡賴關係：曾邀請到家吃飯

蔡英文南投勘災確認物資、搶修進度　交辦「3大救災重建工作」

蔡英文南投勘災確認物資、搶修進度　交辦「3大救災重建工作」

綠：蔡政府舉債4350億　遠低馬政府1.73兆

綠：蔡政府舉債4350億　遠低馬政府1.73兆

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面