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大陸 大陸焦點 特派現場

麥當勞中國全力擴店　估2028年將破一萬家

▲▼位於上海的麥當勞門市。（圖／CFP）

▲位於上海的麥當勞門市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

麥當勞中國首席執行官張家茵近日表示，麥當勞在中國的餐廳數量將在2028年衝刺到一萬家，其中，高線城市的增長空間依然非常大，「量不是最主要的目標，更強大才是。」

張家茵提到，在全球市場中，中國一定是無法忽視的，一個有很大增長空間的市場，過去五六年麥當勞中國發展迅速，未來更加值得期待，「同時，需要通過進一步的舉措刺激消費，包括產品的吸引力、新品的創意、超值的價格以及渠道的拓展。」

▲▼大陸麥當勞。（圖／CFP）

麥當勞今年上半年在中國市場的增長相當亮眼，整體銷售額增長遠超疫情前，張家茵認為，一方面得益於同店銷售額的增長，另一方面是新店數量的增長，「同店增長的抓手主要是產品開發、便利程度以及促銷活動等核心。」

過去五年，麥當勞餐廳數量翻了一倍，從進入「金拱門」時代前的2500多家，麥當勞中國餐廳五年之內增至5000多家，遠超此前2022年底增至4500家的目標。

張家茵進一步指出，過去五年，麥當勞中國的開店計劃和營業額兩位數增長的規劃全部都做到了，門店數量已超出預期，受到疫情影響銷售額正全面補回。

張家茵還說，積極拓店的步伐從一二線城市擴大逐步聚焦更多低線城市，過去五年來，麥當勞中國執行市場化的經營模式，當前約50%的麥當勞餐廳分佈在三四線城市。

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