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退休後去麥當勞工作！日90歲奶奶「一星期5天班」：目標做到100歲

記者曾筠淇／綜合報導

日本的「元氣奶奶」本田民子雖然已經90歲了，但仍繼續在麥當勞熊本下通店工作，她一個禮拜有5天班、每天3小時，已持續23年。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫在臉書上分享此事，引發不少台灣網友熱烈討論，並對這位元氣奶奶感到敬佩。

根據日本TBS電視台、《熊本日日新聞》報導，在麥當勞熊本下通店裡，有一位90歲的元氣奶奶，她是日本19萬名店員中，年齡最大的女性。「元氣奶奶」本田民子67歲退休後，就到麥當勞工作，至今已持續23年，她一個禮拜上班5天，每天都進行清潔工作。

據報導，本田民子每天早上4時起床搭車去上班，從7時30分工作到10時30分，一天共3小時。她的身材嬌小、苗條，給人一種清爽的感覺，不會覺得她很老。

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本田民子透露，當有顧客謝謝她幫忙打掃衛生時，她會覺得自己的努力得到了回報，「我覺得這真的很有意義」。對她來說，保持健康的祕訣就是積極生活，她透過工作、與人交談，並想著「我今天又盡力了」、「我很感激能夠做好的我的工作」來為明天帶來活力。

本田民子說，雖然家人鼓勵她「退休」，但是「對我來說，工作是為了保持健康」，所以她還是會繼續帶著燦爛笑容，出現在店內。她也提到，很開心所有的工作人員都很好，她不會忘記對當前環境的感激之情，「我的目標是（工作到）100歲！」該分店店長受訪時也說，本田民子是「不可或缺的存在」。

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」上分享此新聞，引發討論。不少網友看到元氣奶奶後，紛紛留言表示，「看起來不像90歲，果然有持續活動會讓人看起來更年輕」、「她好敬業，把自己外表整理得非常乾淨，她的感恩心態感動了我，我要向她學習」、「日本是台灣的榜樣」、「好棒！永遠抱持著感恩、學習、勞動、規律，有快樂的心也是長壽的祕訣」、「90歲還能健康工作太厲害了」、「真是溫暖的新聞，令人尊敬的女性」。

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