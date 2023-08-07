有大薯、麥克雞塊！　麥當勞「6大品項買1送1」限時1天搶

▲麥當勞APP「6大品項買1送1」限時1天刮。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為慶祝父親節，人氣速食品牌「麥當勞」特意祭出限時1天「6大品項買1送1」快閃優惠，8月8日只要於APP完成任務就有機會抽中，像是有大薯、雞塊、勁辣雞腿堡、冰炫風等，小確幸趕緊收下。

麥當勞於父親節當天（8月8日）在APP推出「爸氣有禮」專屬任務，一口氣祭出「6大品項買1送1」，只要完成刮刮樂就有機會獲得指定品項買1送1券，包括「勁辣雞腿堡」、「4塊麥克雞塊」、「大薯」、「金黃地瓜條」、「蛋捲冰淇淋」及「OREO冰炫風」都有，把握機會來搶試手氣。

▲漢堡王最新優惠券。

另，漢堡王即日起至10月2日也祭出最新「五臟廟優惠券」，一共有4大系列共24種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有大杯飲料、中薯、中辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

加碼吃個人超省餐，其中，只要79元就能爽吃雙起司牛肉堡+小份辣薯球及中杯可樂，還有百元有找的「3大指定套餐」，如西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂，通通划算爆表；除外也有銅板點心、雙人激省餐等任選，提醒部分指定門市不參與此優惠活動。