旅日注意「三颱風全衝日本」　路徑預測曝！雨區增西半部迎豪雨彈

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

颱風卡努持續往日本九州移動，未來將往韓國前進，而今早生成的颱風蘭恩也將往日本移動，連周末將跨過換日線的颱風朵拉，預計未來路徑也是往日本前進。另台灣受西南風影響，今日起雨區漸增，周四、五西半部可能會有局部大雨或豪雨。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今明兩日中南部、台東有局部短暫陣雨或雷雨，且伴隨短延時強降雨，氣象局目前針對嘉義以南、台東發布豪雨特報，屏東可能有局部豪雨，另北部則斷續有短暫陣雨，其他地區午後也會有雷陣雨。

周四、五水氣增加，北部、中南部、金馬澎都有短暫陣雨或雷雨，西半部可能有局部大雨或豪雨，東半部則是午後有雷陣雨。

周六到下周一西南風減弱，降雨緩和，但迎風面的中南部仍整天有零星短暫雨，其他地區則是午後有雨。

▲颱風卡努（左）、蘭恩（右）均往日本方向移動。（圖／氣象局）

溫度方面，各地依舊炎熱，北部、東半部34-35度、中南部31-33度，花蓮可能有38度以上極端高溫，未來幾天雖然雲量增加、降雨機率提高，但天氣依然悶熱。

上周侵台的颱風卡努目前位在台北東方1020公里，今明兩日從日本九州西方海面通過，並往韓國移動。今早八點生成的颱風蘭恩在台北東方2800公里海上，未來將往日本移動。而東太平洋的颶風朵拉穩定往西移動，周末跨過換日線後，將成為西北太平洋第八號颱風，未來同樣是往日本或日本東方移動。

▲颶風朵拉跨過換日線後，將往日本方向前進。（圖／翻攝自RAMMB）