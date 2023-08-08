快訊／雙颱共舞！颱風「蘭恩」生成　最新路徑出爐

▲颱風蘭恩（右）生成，圖左為卡努颱風。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳資料顯示，位於台灣東南方的熱帶低壓已增強為今年第七號颱風蘭恩，未來將往日本方向移動，目前海面上仍有颱風卡努存在，因此海上是「雙颱共舞」的局面。

氣象局表示，颱風「卡努」未來幾天通過日本九州往韓國前進。而第七號颱風「蘭恩」將朝向日本移動。另外在東太平洋的颱風「朵拉」將會持續往西北太平洋移動，預計約四、五天後跨洋進入西北太平洋，屆時將成為第八號颱風。

今天持續受到西南風影響，迎風面的中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨發生，其中南部有局部豪雨發生的機率，白天起北部地區降雨機率也會增加，由於連日降雨，非必要勿前往山區活動，東部地區大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，背風沉降的高溫範圍減少，各地高溫普遍約在32至35度，東半部地區仍有36度高溫發生的機率，其中花蓮縱谷內有局部38度高溫發生的機率，外出活動請做好防曬並補充水分以免中暑。

第6號颱風「卡努」清晨2時的中心位於臺北東北東方1020公里之海面上，向北北西逐漸遠離臺灣，對臺灣影響減小但各沿海風浪仍大；西南風影響，北部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，請務必注意安全。