「我們沒有要反攻大陸！」　賴清德：台灣中國可以成為朋友

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德近日接受三立「鄭知道了」專訪，節目內容今（7日）晚間播出。面對與會來賓提出中國以商逼政的問題，賴清德直言，中國目前對台政策是錯誤的，文攻武嚇不符合中國的利益，「台灣是善意的，我們沒有要反攻大陸，只有它（中國）要併吞台灣」，而兩岸若有定海神針，台灣可以提出的就是民主，「我們可以成為朋友」。

賴清德在訪談過程中表示，「中國真的沒有必要這樣子，它目前對台的政策是錯誤的」，如果中國想要解決許許多多的問題，台灣真的是一個好幫手，台灣人民的善良，只要能夠對等尊嚴、和平發展，相信台灣人民很樂意（幫助中國），不過，中國這些做法都背道而馳，中國應該檢討它錯誤的文攻武嚇政策，這不符合中國的利益。

賴清德強調，「我不希望在這場選舉又看到以商逼政的情況」，2005年中國通過《反分裂國家法》，逼奇美創辦人許文龍（指當時許文龍發表退休聲明），2012年的時候又來一次，「我覺得這些都沒有必要」；另外對於必須繼續在中國發展的台商，他說，如果有需要協助，政府責無旁貸，也應該要予以協助，因為走入世界並不是排除中國。

賴清德解釋，有一些企業適合在美國、日本、歐洲或印太發展，但有些企業必須要留在中國，「那這個它本身我們也尊重，我們並沒有說，它一定要離開中國這個工廠或是這個市場」。

此外，賴清德在訪談過程中也說道，「台灣是善意的，我們沒有要反攻大陸，只有它（中國）要併吞台灣」，在這種狀況之下，中國必須要體會，這持續下去對它一點好處都沒有。

賴清德談及，如果兩岸有定海神針，台灣可以提出的就是民主，「我們不想跟中國成為敵人，我們可以成為朋友，我們也樂於見到中國人，可以享受民主自由的幸福」。