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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德首曝蔡賴關係　「曾邀總統到萬里老家吃飯」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德2019年間參加黨內初選，與總統蔡英文競爭，究竟蔡賴之間關係如何，賴清德7日接受政論節目專訪時首度透露，兩人關係其實很好，私底下也有互動、相處，他還曾邀請蔡英文到萬里老家吃飯，蔡也帶著好友一起來拜訪。

▲▼副總統賴清德14日正式完成民進黨主席選舉參選登記,民進黨勢必走向「後蔡英文時代」,蔡英文在剩餘總統任期內與賴清德兩人的互動關係將成為各方矚目焦點。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德（左）表示與蔡英文（右）關係很好。（資料照／記者李毓康攝）

賴清德接受三立節目「鄭知道了」專訪，針對主持人鄭弘儀提問蔡賴關係如何，他表示，兩人關係很好，大家是一個團隊，合作無間，總統交代的工作他都順利完成，總統對他也很信任，大家私底下也都有在互動、相處，其實都不錯，「可能因為我不方便講，我也曾經邀請總統到我家吃飯，萬里我們老家，總統也跟她的好朋友一起去」。

至於2019年參加初選與蔡英文競爭，引起部分支持者不滿一事，賴清德強調有3個原因，首先，當初之所以參加初選，完全是因為習近平發表習五點，基層一片恐慌，他也感覺到國家安危，加上很多人勸進，這才決定參加。

其次，賴清德說，民進黨的文化是「對內競爭，對外團結」，參加初選在黨內是很平常的事情，社會上有些人或許不這樣想，但在民進黨的文化就是這個樣子；最後，初選過後，蔡英文邀請他擔任副手，然後當選，在謝票宴上，蔡曾公開肯定這場初選為大選整體帶來的效益。

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