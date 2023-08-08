賴清德首曝蔡賴關係　「曾邀總統到萬里老家吃飯」

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德2019年間參加黨內初選，與總統蔡英文競爭，究竟蔡賴之間關係如何，賴清德7日接受政論節目專訪時首度透露，兩人關係其實很好，私底下也有互動、相處，他還曾邀請蔡英文到萬里老家吃飯，蔡也帶著好友一起來拜訪。

▲賴清德（左）表示與蔡英文（右）關係很好。（資料照／記者李毓康攝）

賴清德接受三立節目「鄭知道了」專訪，針對主持人鄭弘儀提問蔡賴關係如何，他表示，兩人關係很好，大家是一個團隊，合作無間，總統交代的工作他都順利完成，總統對他也很信任，大家私底下也都有在互動、相處，其實都不錯，「可能因為我不方便講，我也曾經邀請總統到我家吃飯，萬里我們老家，總統也跟她的好朋友一起去」。

至於2019年參加初選與蔡英文競爭，引起部分支持者不滿一事，賴清德強調有3個原因，首先，當初之所以參加初選，完全是因為習近平發表習五點，基層一片恐慌，他也感覺到國家安危，加上很多人勸進，這才決定參加。

其次，賴清德說，民進黨的文化是「對內競爭，對外團結」，參加初選在黨內是很平常的事情，社會上有些人或許不這樣想，但在民進黨的文化就是這個樣子；最後，初選過後，蔡英文邀請他擔任副手，然後當選，在謝票宴上，蔡曾公開肯定這場初選為大選整體帶來的效益。