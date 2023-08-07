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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3點喊話英粉　賴清德首曝：曾邀蔡英文到萬里老家吃飯

▲▼賴清德曝光曾邀蔡英文到萬里老家吃飯。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德（左）曝光曾邀蔡英文（右）到萬里老家吃飯。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德4年前曾在黨內初選與總統蔡英文競爭，外界關注賴清德如何贏得「英粉」認同。對此，賴清德提出3點向蔡英文支持者喊話說，當時是因為基層勸進、感受到國家的安全，才參加初選，民進黨「對內競爭對外團結」再平常不過，而且蔡英文也曾在2020年選後肯定初選所帶來的整體效應。

賴清德近日接受三立「鄭知道了」專訪，節目內容今（7日）晚間播出。

賴清德在專訪過程中透露，他與蔡英文關係很好，大家就是一個合作無間的團隊，私底下也有不錯的互動相處，例如他曾邀請蔡英文到萬里老家吃飯，最後總統也有去。

賴清德也向蔡英文的支持者喊話說，當時他之所以參加總統初選，完全是因為中國國家主席習近平當時發表「習五點」，引發基層一片恐慌，所以在很多人勸進，自己也感覺到國家的安危，所以才參加初選。

賴清德說，民進黨的文化是「對內競爭對外團結」，參加初選在民進黨是再平常不過的事情，當然社會上有些人也許會不這樣想，不過，在民進黨的文化，它就是這個樣子。

賴清德還說，初選過後蔡英文邀請他擔任副手，當選之後在高雄、台南的謝票宴上，蔡英文公開肯定這場初選帶給大選的整體效應，「當然有一些民眾他不瞭解，我也希望藉由這次的說明，能夠讓他們能夠瞭解，能夠接受」。

▲▼賴清德曝光曾邀蔡英文到萬里老家吃飯。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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