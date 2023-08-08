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社會 社會焦點 保障人權

台中噁男裝閨蜜騙裸照！IG高人氣女受害　還有10多人沒報案

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中地檢署查獲1名鄭姓男子涉嫌在網路騙取女子私密影像。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市鄭姓男子涉嫌在網路鎖定社群軟體高追蹤數的女子，藉由扮演「閨蜜」角色，以討論胸部、身材為由，騙取女子私密處影像，經受害人主動至台中地檢署提告，檢方日前依以詐騙方式取得被害人攝錄其性影像、個資法等罪，將鄭男聲押獲准。檢方指出，鄭男自2020年起開始作案，深入追查發現隱性被害人多達10餘名，但未獲報案，若有遭相同或類似手法受害之女子，可電話或書面向台中地檢署聯繫。

台中地檢署表示，日前1名女子親至台中地檢署報案，經張富鈞檢察官調查相關事證，認鄭姓男子（34歲）涉有重嫌，3日指揮重案支援中心檢察事務官、台中市第四警分局等單位，前往鄭男住處搜索。

扣得鄭男手機後，經鑑識分析，發現他涉嫌從2020年起，在臉書、IG、抖音等社群軟體，鎖定年輕貌美、身材姣好、追蹤人數超過5000人的被害女子（即報案女子），再研究該女的交友狀況，從而得知該女的「閨蜜（好友）」為何人，盜用閨蜜頭像並冒用其暱稱，在網路上與被害女子交談，獲取對方信任。

在交談之中，鄭男以想做隆乳手術、內衣穿搭，與被害女子討論胸部、身材等話題，進而讓對方自行拍攝裸露胸部、陰部等私密照片及影片，取得相關私密影像。

檢方4日依涉刑法第 319 之 2 條第 1 項之以詐騙方式取得被害人攝錄其性影像，及同法第319之3條第1項、第3項未經他人同意，重製上開性影像罪、個人資料保法第41條、第19條、第20條非法蒐集利用他人個資等罪，向法院聲請羈押鄭男禁見獲准。

檢方指出，在鄭男的手機內，還發現其他10多名被害人的私密影像，但這些人都沒報案，呼籲如有因相同或類似情節遭詐騙私密照片、影像之被害女子，可以電話或書面向台中地檢署聯繫，將由本案專責之女性檢察事務官受理【電話：(04)22232311-5631】。

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