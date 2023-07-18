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大陸 大陸焦點 特派現場

咖啡廳女員工「只穿圍裙」店內閒晃！側面炸裂照瘋傳　老闆報警了

▲▼咖啡廳女員工穿著十分暴露。（圖／翻攝微博）

▲咖啡廳女員工穿著十分暴露。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

現代人喝咖啡的風氣愈來愈盛行，咖啡廳也因此變得愈來愈多。不過，近日廣東廣州一間咖啡廳被爆料，有「女服務生」衣著暴露，只穿著短褲與圍裙在店內走動，清涼的畫面引起許多討論。對此，店家也出面回應，這名女子並非店內員工，目前已報警處理。

綜合陸媒報導，近日有顧客到廣州的「方塊咖啡廳」消費時，發現店裡有名女子身上衣著十分暴露，身上只有一件剛好包覆臀部的短褲，以及店內的制服圍裙，其他地方全部沒穿，在店裡來回走動，引起許多關注。

▲▼咖啡廳女員工穿著十分暴露。（圖／翻攝微博）

▲▼一名女子穿著十分暴露，在咖啡廳裡自由走動。（圖／翻攝微博）

▲▼咖啡廳女員工穿著十分暴露。（圖／翻攝微博）

消息在網路上引發討論，不少大陸網友出言質疑，「穿衣自由起碼要穿著衣服吧，這都已經真空了」、「這確實有點過了」、「還以為在逛推特」、「這不是裸體嗎？評論區真的玩很大。」

▲▼咖啡廳女員工穿著十分暴露。（圖／翻攝微博）

▲▼女子走動的照片被拍了下來，在網路上引起一陣熱議，老闆也因此報警處理。（圖／翻攝微博）

▲▼咖啡廳女員工穿著十分暴露。（圖／翻攝微博）

對此，這間「方塊咖啡廳」回應，這名女子是外來人員，跑進店裡面拍照，疑似是在做色情營銷，目前已經報警，具體處理方式為何，仍待警方進一步通知。

▲▼咖啡廳女員工穿著十分暴露。（圖／翻攝微博）

▲▼對於這件事情，咖啡廳已經報警處理。（圖／翻攝微博）

▲▼咖啡廳女員工穿著十分暴露。（圖／翻攝微博）

 
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