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中檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌　嚴查大選賭盤、賄選

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲台中地檢署昨（17）日舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

因應明年總統、立委大選，台中地檢署昨（17）日舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，由中檢檢察長張介欽偕同檢、廉、調、警、移民等機關主官參與，將深入了解台中各區選情，聽取情資蒐報人員意見，正式宣示展開防制賄選、暴力、境外勢力、選舉賭盤及假訊息介入選舉等各項工作。

台中地檢署表示，在正式揭牌之前，早已提前布署查賄與反賄選宣導之各項準備工作，於今年5月25日召開轄區第一次「選舉查察期前策略會議」，整合反賄戰力、凝聚查賄共識；另於6月8日、6月28日召開署內、轄內「反賄選宣導協調聯繫會議」，規劃將反賄選觀念藉由各種傳播管道推展到各社區、鄰里；並訂於8月16日即將舉行轄區第二次「選舉查察期前策略會議」。

另外，自 7 月間起陸續巡迴轄內 15 個警分局，辦理「選舉查察分區座談會」，率同台中地檢署主任檢察官、檢察官至各分局聽取選情分析及選舉查察布建情形，並就相關議題與分局業務承辦人、派出所所長進行廣泛研討、意見交流，目前已走訪大雅、豐原、第六、第五等分局。

中檢檢察長張介欽於會中宣示各項重點查賄政策，並具體指示警方同仁執行查察妨害選舉工作時，需密切保持橫向聯繫、情資交流共享，並擴大「佈雷」層面，除「賄選地雷」以外，其他諸如選舉賭盤、假訊息、境外勢力介入選舉等重點工作亦應引進「佈雷」思維，有效掌握轄區各種情資，迅速查處及應變。

台中地檢署說，在轄區查賄團隊之共同努力下，經法務部核定為「111 年九合一地方公職人員選舉查察妨害選舉」績效優良機關，檢察官張富鈞亦榮獲查察妨害選舉特殊績優人員，於揭牌日同步在最高檢察署接受公開表揚。

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