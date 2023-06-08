5億高中生險成無名屍　身分證「配偶欄」掀開驚人內幕

記者黃翊婷／綜合報導

台中5億高中生墜樓死亡案至今仍有諸多疑點尚未釐清，回顧整起案件經過，起初賴姓死者被管理員發現墜樓時，因為身上沒有證件險些被當成無名屍，直到警員發現夏姓男子行跡詭異，上前詢問才知道對方是賴男的配偶，且身分證當日剛換發，警覺有異，這才揭露這起震驚全台的案件。

▲賴母認為兒子（右）是遭人設計喪命。（圖／律師提供）

賴姓高中生5月4日被發現墜樓身亡，法醫檢剖鑑定死因符合「高處墜落」，且目前無外力介入證據，驗了超過1000種毒藥物也沒有陽性反應，但還是有許多疑點掀起各界揣測，例如身上的針孔、頸部有勒痕、墜樓遺體旁沒有血跡噴濺等等，一度還傳出有黑道介入。

而在目前公開的監視器畫面中，賴男在事發當日上午先與夏男登記結婚，之後返回夏男住處，兩人共乘電梯互動冷淡、沒有交談，似乎沒有新婚的喜悅，大約獨處62分鐘之後，夏男獨自1人走樓梯從10樓下來，身上的衣服也換了一套。

▲夏男（左）與賴男（右）共乘電梯，兩人之間並無互動。（圖／民眾提供）

根據《自由時報》報導，賴男被發現時因為身上沒有證件，險些被當成無名屍，後來警員發現夏男在現場裝成路人，直覺有異並上前詢問，他才承認認識死者，並與警員一同回到10樓住處；警員檢視賴男的錢包才發現，原來兩人是同婚配偶，身分證也是當日換發的。

▲高大成檢視賴男被發現墜樓的草地。（圖／記者許權毅攝）

雖然夏男後來表示當下因為太過震驚，一時沒有反應過來，但種種疑點都讓賴母無法接受，6日出席偵查庭時，她直接向媒體喊話，「一定要還我兒子公道，還我兒子清白。」知名法醫高大成也直言，賴男死因「99.9999%是氯化鉀」，推測是死後再被拋下樓。

面對各界的推測、質疑，台中地檢署7日僅簡短回應，「針對各方意見，檢方都會參酌考量，依法辦理。」