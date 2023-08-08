成人展豪灑15500元「互動8人氣女優」　他曬貼緊緊合照：CP值炸裂

▲「台北國際成人展」睽違3年再開辦。（圖／TRE提供）



記者施怡妏／綜合報導

睽違3年全亞洲最大「台北國際成人展」由主辦單位TRE打造，今年陣容超強大，有三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，門票全數售完，有網友表示，第一次只買了門票進場，這次花了15500元參加，一次跟8位女優親密互動，直呼「CP值已經炸了」，最驚艷是河北彩花、互動最佳是美谷朱里、最搞笑是深田詠美。

原PO在Dcard發文分享參加成人展的心得，第一次只買門票很無聊，這是第二次參加，登錄了4項活動，共花了1萬5500元，雖然金額很高，但是這些女優都是AV界第一流的人，「特地飛來台灣，一萬五能一次見到八個，我是覺得CP值已經炸了」，不過很可惜沒有搶到金卡。

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原PO曬出與女優互動的合照，有美谷朱里、時田亞美、櫻空桃、明里紬、河北彩花、新有菜、深田詠美、小宵虎南，他認為除了金卡以外都很好搶，銀卡跟白銀卡朋友都輕鬆搶到，「金卡是演唱會等級的搶法」。

原PO認為「愛情診療室」是最超值的活動，可以跟女優待在小房間裡，因為會一點中文，所以跟女優聊了一下，福利也給很好；他坦言，見到女優就像是見到偶像一樣，沒有色情的念頭，「她們本人都長得一樣或是更正，最驚艷是河北彩花、互動最佳是美谷朱里、最搞笑是深田詠美」。

▲今年成人展請到超多大咖AV女優。（圖／記者黃克翔攝）



原PO提到，參加成人展的女優都很辛苦，穿著高跟鞋走3天，奔波在不同的舞台，「很多女優的腳後跟其實都破皮了，但如同照片大家看到的那樣，他們都很熱情的在跟粉絲互動，不會讓我們感受到任何一點的不舒服，讓每個人都能帶著滿足感回家」。

貼文一出，大批網友超羨慕，「你好猛，給推」、「美谷抱著講也太爽，本庄鈴有夠香可惜只有輕輕的靠在耳邊」、「在AV+蹲點，有看到原PO秀麗長髮，優質分享文給推」、「明年我也要多線上預購幾位喜歡的女優，到現場才買互動太痛苦了，每攤都排超長」、「真的就是粉絲追星的感覺，不會有太多的色情想法」。