花4千互動三上悠亞失望！老司機「反推1女優」超寵粉：合照貼超緊

▲三上悠亞遭批互動敷衍。（圖／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

由TRE打造的「台北國際成人展」睽違3年再開辦，請來三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優，不過有一名粉絲抱怨，花了將近4千元想要和三上悠亞互動，結果進去之後卻覺得很敷衍，連官網上寫的勾手和十指緊扣都沒有，大失所望，不少老司機則狂推「河北彩花」，大讚她親民、互動又很給力。

有網友在PTT發文抱怨，先是將手機交給經紀人，接著就和三上悠亞握手，之後拍照還比了YA、愛心和手指愛心，但沒想到簽完名就被請出去了，他越想越不對，官網上面明明寫可以勾手和十指緊扣，結果最期待的部分都沒有實現，「太敷衍了吧」。

貼文曝光後，不少粉絲有感，「不得不說三上真的雷，握手會拍一個我手遮到臉的照片，錢丟水溝」、「我朋友的金卡連簽名板也沒有」、「我的白金也是這3個動作，沒官網上的勾手、十指緊扣，比上舞台握手票還爛」。

▲網友超推河北彩花。（圖／翻攝自河北彩花IG）



不少老司機則大推超親民的「河北彩花」，「河北出了名的寵粉，昨天去實際看她的互動真的無話可說，太屌了」、「河北真的大推，搶不到白金活動，所以六場黑蜥蜴都包了，想說會不會很盤，但是參加完第一場就覺得全包是對的」、「河北清晨三點還回文一位粉絲中文，該世代交替了」、「河北也是白金，她怎麼就會勾手、十指緊扣、靠緊合照」、「開始簽名的時候可以聊聊天，說話的時候她就會停筆，滿臉笑容的聽著妳說話」。

另外，不少網友也提到，「櫻空桃金卡互動很優，拍照會主動貼近你，觸感真的讚」、「若月美衣奈是真的會幫你按摩，拍照也比較大膽一點」、「香水純一開始直接靠在我耳邊說了兩句，分別是日文的愛してる 和中文的我愛你」、「若月馬殺雞，福利超好貼超近」、「若月拍照好像都很有誠意」、「若月銀卡是直接趴上去貼住的，路過看到超羨慕」。