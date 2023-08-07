「成人展擠爆」挨轟動線規畫差！官方回應：會努力爭取更大場地

▲三上悠亞。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

由TRE打造的「台北國際成人展」睽違3年再開辦，請來三上悠亞、新有菜等30多位大咖AV女優。成人展大受歡迎，門票全數售完，不過部分網友卻感到失望，直呼「展場太小」、「動線太差」。對此，「TRE 台北國際成人展」粉專正面回應了。

有男網友5日在Dcard上，以「成人展的體驗極差」為標題發文，提到他進場後，有種不是去看女優的感覺，因為現場人太多沒管制、動線規畫很差。他透露自己之前就參加過成人展，體驗也很好，但這次卻讓他覺得很擠、看不太到女優，就像是「盤子」。

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臉書粉專「TRE 台北國際成人展」稍早發文表示，成人展正式落幕，感謝粉絲的支持與指教，「我們明年見！」而貼文底下，也有不少網友留言表示，「人真的太多，動線管理有待加強」、「希望明年有機會換場地」、「場地太小、人太多，應該要控管好，進場前的排隊路線規畫不佳，明顯沒有考慮過排隊路線」、「雖然缺點真的是不少（動線之類的），但是大會用心的地方也不該被忽略」。

粉專對此正面回應，「我們會努力爭取更大的場地的」。而面對網友的各種評論，粉專也表示，「大家的意見我們都有在看，做不好的地方我們會再改善的」，謝謝支持。

▼粉專回應了。（圖／翻攝自Facebook／TRE 台北國際成人展）