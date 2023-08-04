八大女報案竟被暗示提供性服務　台南色色警被記大過再追究瀆職

▲台南市警一分局勤指中心周姓員警，被控受理接聽女被害人報案電話時，涉嫌要求加LINE好友及出言性騒言語，讓女方感到不舒服而提告。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局勤指中心周姓員警，被控受理接聽報案電話時，聽聞女報案人從事八大行業後，竟要對方加LINE好友，更疑似反問對方「那我有什麼好處？」、「不是錢的問題，那你要陪我嗎？」等性騒言語，讓女方感到不舒服而提告，一分局調查確認性騷案成立，依性騷法函送家暴中心裁處，瀆職部分另函送偵辦。

據了解，女被害人於2023年6月6日當天下午1時27分從台中打電話到台南市警一分局勤指中心報案，由周姓員警接聽，女被害人電話內容提及能否請警方高層不要針對轄區內的八大行業進行掃黃，周員答詢被害人法律上的疑問，當天就以提供協助為由加了被害人LINE好友。

6月12日上午11時14分許，被害人撥通周員手機，但周員竟在電話中提問被害人：「那我有什麼好處？」、「不是錢的問題，那你要陪我嗎？」。被害人回應他「陪你，那個嗎？」，周員再回：「要嗎」等話；事後被害人心覺不快，即在台中市大甲分局提告，案件隨後轉報回台南市警一分局查處。

一分局家防官獲報後啟動性騷調查，並於6月14日晚上6時52分許，通知周員到案說明，但周員否認有性騷擾情事，但因被害人有提供錄音存證，可證明周員當時的確帶有性暗示等言語，該案於6月15日召開性騷擾調查處理小組會議後，確認性騷案成立，同時也報請台南市家庭暴力暨性侵害防治中心進行裁處。

由於事證明確，一分局認定周員假借職務之便，要求對方提供性服務作為等價交換等意圖，影響警譽重大，依規定記大過一次處分；此外，由於被害人不滿遭到員警性騷擾，6月19日再次向台中市警方提告周員瀆職，案經轉報台南市警一分局偵查隊後，將依法將周員函送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局指出，本案係被害人於今年6月中旬向他轄警察機關報案提出性騷擾行政申訴，一分局獲報後，立即召開性騷擾事件調查小組會議審議後，並函請臺南市政府主管機關裁處。

一分局表示，周姓警員利用電話涉對被害人有言語性騷擾行為及提告違法部分，業經本分局督察組派員調查完畢，已對該員警依法告誡、給予行政懲處，並函請台南地檢署參辦，同時列為輔導對象持續約束勿再有任何違法違紀情事。

一分局針對員警涉及違法違紀行為，秉持絕不護短、不庇縱，依法究辦，另將會持續加強深化員警性別平等教育，與民眾接觸時，務必注意自身言行，避免衍生事端，造成觀感不佳，以維護警察風紀。

