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社會 社會焦點 保障人權

警色問八大妹：要陪我那個嗎？　原因竟是被要求「不要掃黃」

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

八大妹打電話向警方抱怨頻頻掃黃，警員竟回「那妳要陪我嗎？」。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林東良、劉人豪／台南報導

一名從事八大行業的女子，因為不滿警察頻頻掃黃，打110向警方報怨，電話剛好由台南一分局周姓警員接聽，隨後周員就加了女子的LINE成為好友，6天後周員接到八大妹LINE再次抱怨，結果周員竟反問「那我有什麼好處？」、「那妳要陪我嗎？」等性騒言語，讓八大女不舒服提告，後續周員依性騷法函送家暴中心裁處，瀆職部分另函送偵辦。

據了解，八大妹2023年6月6日，從台中打電話到台南市警一分局勤指中心報案，周員接聽後了解對方主要是對警方掃黃不滿，詢問警方是否可以不要針對轄區內八大行業掃黃，周員答覆八大妹法律上的疑問後，隨即就以提供協助為由，加八大妹成為LINE好友。

6月12日上午11時14分許，八大妹撥通周員LINE，再次要求不要針對八大行業掃黃，周員竟回問：「那我有什麼好處？」、「不是錢的問題，那妳要陪我嗎？」。八大妹回：「陪你，那個嗎？」周員再回：「要嗎」等，讓八大妹心覺不快在台中市大甲分局提告，案件隨後轉報回台南市警一分局查處。

一分局家防官獲報後啟動性騷調查，周員雖否認有性騷擾，但因八大女有錄音存證，因此確認性騷案成立，同時也報請台南市家庭暴力暨性侵害防治中心進行裁處，一分局依規定記大過一次處分；此外，由於被害人不滿遭到員警性騷擾，6月19日再次向台中市警方提告周員瀆職，案經轉報台南市警一分局偵查隊後，將依法將周員函送台南地檢署偵辦。

至於八大女明明是在台中從業，為何要打電話給台南警局抱怨？以及為何八大女與周員通話時會特意錄音？雙方是否熟識或刻意設局？警方表示，因性騷案件偵查不公開不便說明，全案已經依法辦理。

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