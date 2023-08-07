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LINE「免費1好康」消失好久！她喊懷念　用戶求回歸：真的很讚

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會用LINE聯繫好友，如果使用的時間偏長，當然要挑選喜歡的主題！近日有網友想起，LINE很久以前其實有「主題試用」的好康，但後來卻默默消失，讓她相當懷念。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「LINE主題試用」為標題發文，提到以前LINE都可以讓用戶「試用主題」，完全免費！且不知為何，有時可以試用超過一個月，而她也真的會被一些漂亮的主題給燒到。只不過，主題試用的好康早已默默消失，因此她也不禁直呼「好懷念」。

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LINE熊大兔兔新主題試用3天（圖／記者黃君瀚攝）

▲LINE以前可以免費試用主題。（資料照／記者黃君瀚翻攝）

貼文一出，底下網友紛紛討論道，「超級懷念，希望這個功能可以回來」、「我現在的主題就是從免費試用期一直用到現在的」、「我的主題是特價50塊買的，什麼時候可以再來一次特價」、「我也是之前用灰姑娘紫色版本的主題，用到過期很久還是繼續用，後來換手機才沒辦法用，真可惜」。

還有安卓用戶表示，「以前用安卓真的可以一直用，Moomin冬夜那款真的很讚」、「好像那時候只有安卓超過一個月」。過去確實有使用安卓手機的網友分享，雖然主題「限時試用」的效期只有3天，但只要更換主題後不再變更，就算到期也可以繼續用，等於享有「永久試用」的福利；不過，iOS用戶則會「準時消失」。

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LINE主題主題試用好康安卓Dcard

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