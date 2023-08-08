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抓蔡政府「七千億債務不見了」　王鴻薇嗆：是非可這樣顛倒？

▲▼王鴻薇聯訪 回應王婉諭提告等時事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對近日在野黨多次針對政府特別預算編列、財政紀律提出質疑，財政部提出數據，指中央政府總預算不僅減少舉借達到4825億元，債務還本實際數更高達5227億元，但國民黨立委王鴻薇發現，財政部自己的「財政統計月報」並不是這個數字，竟然憑空讓7000億債務消失，砲轟執政黨「是非可以這樣顛倒嗎？」

面對連日「債留子孫」的批評，財政部7日特別召開記者會，次長阮清華說明，近年中央政府長期債務比率已逐年下降，前總統陳水扁8年任期內債務淨增加1.49兆，平均每年淨增加1865億；總統馬英九8年任內債務淨增加1.73兆，平均每年增加2168億，以上都是決算數；而總統蔡英文2016年上任至7月底（2023年為預算數非決算）債務增加4350億，平均每年增加650億，每次他出席國際會議，其他國家都是對台灣「豎起大拇指」。

王鴻薇則指出，原本在財政部全球資訊網的財政統計月報的數字是，今年六月底各級政府債務未償餘額是6兆5千億，這些全都是一年以上非自償性債務，也就是長期債務，財政部為了替蔡英文擦脂抹粉，是不是在藏債？

王鴻薇更發現，根據去年8月25日行政院主計總處新聞稿，也明確地指出112年度累計債務未償餘額6兆6千億，怎麼過了一年，債務餘額竟然少掉8000億，無論是哪個版本的資料，都跟財政部的說法差了7、8000億，這到底是什麼乾坤大挪移？

王鴻薇說，去年她就揭露過，民進黨政府執政6年稅收累計超徵1.1兆元，才讓蔡政府勉勉強強還給大家6千元，如今還公然藏債，「我勸蔡英文你的財政不提還好，一提就經不起考驗，還要拉財政部為你陪葬。我又是引一次林智堅的名言『是非可以這樣顛倒嗎？』」

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