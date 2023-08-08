今「立秋」別惹怒穀神！7禁忌一次看　轉運大法曝

▲立秋依舊十分炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天（8日）是24節氣的「立秋」，也是父親節。清水孟國際塔羅小孟老師分享立秋7大禁忌，包括忌悲傷、忌吃瓜，也別破壞農田穀物以免惹怒穀神；另外，還有「吃午時飯」轉運大法。

小孟老師說，立秋一般為國曆8月8日，太陽經過黃經135度，這也代表秋季即將開始，因為大暑過去之後，天氣會開始轉變，最熱時間已過，涼爽天氣即將開始，因此被古人稱為「立秋」；立秋要養肺，適合食用蜂蜜、蓮子、山藥、銀耳等來潤肺。

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►立秋7大禁忌：

1、不宜過燥食物

立秋不宜吃太多辛辣食物，也不宜食用太補氣的食材，以避免腸胃與肺過燥。

2、忌晚睡早起

立秋暑氣還在，白天熱晚上涼，最好早睡早起，若晚睡容易著涼，晚睡早起天氣冷熱變化大，容易忽冷忽熱影響身體機能。

3、避免出入人多之地

立秋主肺，肺也代表空氣傳染疾病變多，因此要儘量減少出入人多的地方。

4、忌悲傷

立秋不宜悲傷，心靈要保持平靜，倘若過度悲傷可是會衰，若心情不好建議要散步、出外旅遊。

5、忌吃瓜

古人常說立秋要「少吃瓜，多吃果」，也說「秋瓜壞肚」，此意就是在跟後人說，立秋要少吃西瓜與涼性的瓜類，因為天氣漸涼，不宜食用涼性食物，以免腸胃弱的人容易拉肚子。

6、忌破壞農田穀物

立秋要護秋，所謂護秋就是要守護穀物，因此古人會希望立秋不要去踐踏農田穀物，當心惹怒穀神那就不好了。

7、忌玩蟋蟀

立秋的「秋」字，在商周文字是以蟋蟀為象形文字，然而蟋蟀是秋天的蟲，因此藉動物的形狀來表示秋季，故古人忌在立秋逗弄蟋蟀。

►立秋轉運大法：

因立秋的秋字代表「稻米與火」，因此可吃白米飯，也就是用火將白米煮熟，就能簡單又達到開運的效果。若想讓財運好一點，可在午時11：00-13：00吃「立秋午時飯」，將能增強財運與整體運勢，因此父親節與父親大嗑白米飯能旺翻。