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立秋到！　「絕日禁行房」做1次恐折壽3年

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲立秋前一日禁行房。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（8日）是24節氣的「立秋」，適逢父親節。民俗專家柯柏成提醒，立秋前一日為「絕日」，夫妻不能行房，有說法「一次要折三年壽命」。

柯柏成在臉書說，今年立秋節氣在農曆6月22日凌晨2點22分41秒交節氣，立秋是24節氣中的一個重要時刻，標誌夏季的結束和秋季的開始；在古代，人們將立秋分為「公秋」和「母秋」兩種不同性質，公秋意味立秋後天氣會逐漸涼爽，而母秋則指立秋後天氣依然悶熱，這種公母之分的說法也充滿神秘和趣味。

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柯柏成指出，立秋交接的時間點通常以當天中午12點為分界線，如果交接的時間落在0點至12點的為「早立秋」，在12點至24點的為「晚立秋」，早立秋就被稱為公立秋，晚立秋就是母立秋。

柯柏成表示，農諺「早立秋涼颼颼，晚立秋熱死牛」、「公秋爽，母秋凶」，亦即早立秋到了秋天就涼快，如果是晚立秋天氣還是會繼續熱下去，這都是農業時代對於天候的觀察經驗所累積。

▼立秋還是很熱。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

柯柏成提到，在24節氣的立春、立夏、立秋、立冬的前一天被稱作「絕日」，《玉門經》中記載「四絕者，四立前一辰也」，全年共有4天這樣的日子，所以就叫四絕日；依照古代的陰陽五行學說，「立春木旺水絕，立夏火旺木絕，立秋金旺土絕，立冬水旺金絕，故先一日為絕也。」

柯柏成解釋，白話的意思是「立春後大地回春，水（冬）就絕了；立夏後漸熱，木（春）就絕了；立秋後天漸涼，火（夏）就絕了；立冬後天漸冷，金（秋）就絕了，故把四立前一日叫『四絕日』。」

柯柏成說，「四絕日」在農民曆上一定是寫著「日值四絕，大事勿用」的字樣，是一般擇日忌用的日子，需要注意在這一天夫妻之間不能行房，有說法一次要折三年壽命，在這一天一定要避免這個事情而影響自己的健康，陰陽轉換的時機最為緊要。

柯柏成指出，今年立秋前一日的絕日就是8月7日，當然絕日也有適合的事情，這一天如果過去有什麼壞習慣想改的，選這一天來下決心就特別容易成功。

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