可能有雙颱！蘭恩估今生成　全台連下4天雨最多時間曝

▲目前西北太平洋有一個卡努颱風、一個熱帶低壓（95W）發展中。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

可能有新雙颱，但都沒影響！中央氣象局預報員廖經翔表示，預估今天（8日）上半天，熱帶性低氣壓有機會變成「蘭恩」颱風，對台灣沒直接影響；另外，西南風影響，周四、周五水氣最多。天氣風險公司則提醒，周五以前各地降雨機率高。

氣象局今晨發布「大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今日高雄、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，受到西南風影響，水氣逐漸增多，今天、周三南部山區可能有豪雨機率；周四、周五水氣最多，西半部有陣雨或雷雨，並可能有大雨機率。

氣象局觀測，熱帶低壓在硫磺島東方海面，向西北西移動，時速8公里。廖經翔說，今天上半天有機會成颱，預估往西北走趨向日本，對台灣沒直接影響，至於變中颱的機率較小。

▲▼熱帶低壓發展中，對台灣無直接影響。 （圖／翻攝tropicaltidbits、氣象局）



天氣風險在臉書說，今天到周五環境水氣增多，且大氣不穩定度提高，西半部降雨機率都偏高，尤其是南部降雨頻繁或時間長，也可能偶有短時較大雨勢，其他地區也要留意有瞬間強降雨的機會；周末期間雖還是西南風環境，但水氣有減少趨勢，預估各地會逐漸恢復為夏季午後雷陣雨天氣型態，中南部沿海還是偶爾會有短暫陣雨機會。

天氣風險表示，周一早上在台灣東方遠洋新生成第8號熱帶性低氣壓，最快今天就會增強為今年第7號颱風「蘭恩」，預估將往西北方向移動接近日本南方海面，對台灣沒有影響；另外從預報上來看，目前在東太平洋的颶風Dora，未來可能一路西行穿過夏威夷群島南方，周末越過國際換日線進入西太平洋海域來湊熱鬧，屆時可能會成為今年的第8號颱風，距離相當遠，也不會有影響。