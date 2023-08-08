南北兩樣情！　台南人一早「被雷聲嚇醒、雨像用倒的」

▲南部大雨中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局觀測，今天（8日）早上北部好天氣，南部則持續下雨，讓天氣風險公司總經理彭啟明直呼「南北真的兩樣情」。有台南網友表示，今早被雷聲嚇醒，雨大到像用倒的。

彭啟明在臉書說，南部因西南風配合上海陸風環流對峙產生的對流降雨，北部則是穩定西南風過山的顯著下沉增溫，非常炎熱，西南風環境的時候就容易發展這樣特性，但還是要看方向及水氣多寡。

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▼北部好天氣。（圖／翻攝彭啟明臉書）



「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書今早6時多發文提到，台南突然一個打雷，大雨中，通勤注意安全。許多網友留言，「中西區兩個打雷被嚇醒」、「雨超大像用倒的」、「被雷聲驚醒」、「學甲雨勢超大」、「佳里大雨中」、「麻豆下大雨啦」、「北區下雨打雷中」。

氣象局今早7時20分對南部4縣市發布「大雨特報」，西南風影響，易有短延時強降雨，今日嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局指出，今持續受到西南風影響，迎風面的中南部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨發生，其中南部有局部豪雨發生的機率，白天起北部降雨機率也會增加，東部大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▼台南網友回報天氣。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



▲▼南北天氣兩樣情。（圖／氣象局）

