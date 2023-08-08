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要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，周三至周五迎風面的中南部地區降雨較多，一整天斷斷續續都有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部的熱對流雷雨發展也會更旺盛一些，有出現局部大雷雨的機會，各地高溫預估都會下降到30-33度之間。

吳聖宇在臉書說，由於卡努颱風仍然在琉球群島北部徘徊，因此自從颱風離開後，影響台灣已經好幾天的西南風環境，在今天（8日）仍然持續存在，而且隨著颱風緩慢北上，西南風帶來的水氣有逐漸增多的趨勢。

▼民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

吳聖宇指出，預估今天在嘉義以南的迎風面地區，容易有短暫陣雨或雷雨，一整天斷斷續續都有機會下雨，有時候雨勢會比較大，不論是山區或平地都要留意短時較大雨勢出現的可能性。

吳聖宇分析，雲林以北到東半部地區雖然降雨相對較少，但是位於低壓帶內大氣狀態也不穩定，白天容易有熱對流發展帶來雷雨的情況，尤其是山區，同樣有局部較大雨勢發生的機會。

吳聖宇提醒，周三起到周五預期卡努颱風將逐漸北上，經過九州西方海面然後趨向韓國移動，西南風配合低壓帶的環境還是持續影響台灣，而且西南風帶來的水氣較多，大氣不穩定度高，迎風面的中南部地區降雨較多，一整天斷斷續續都有短暫陣雨或雷雨，並且有局部短時較大雨勢發生的可能性。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇提到，周三至周五北部、東半部的熱對流雷雨發展也會更旺盛一些，有出現局部大雷雨的機會，降雨時間比較集中在白天，尤其是中午過後的下半天期間，整體天氣並不穩定；降雨增多後，高溫的情況也會較為下降，各地高溫預估都會下降到30-33度之間。

吳聖宇表示，周末期間太平洋高壓有增強的趨勢，台灣附近雖然還是偏西南風為主，但水氣將會減少，大氣狀態也變得比較穩定一些，中南部迎風面的降雨可望逐漸停止下來，只剩下夜晚清晨在沿海地區，配合海陸風環流還有局部降雨的機會，主要的天氣變化會轉變為白天在山區發展的熱對流雷雨。

吳聖宇說，目前在日本東南方海面上的熱帶性低氣壓，有機會在今天發展為今年第7號颱風蘭恩，從最新的預報資料來看，大致仍是趨向日本方向移動，但究竟會靠近日本的哪個地方，預報還是有些分岐，提醒本周內要去日本的朋友，務必多留意颱風動態。

▼熱帶低壓趨向日本。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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