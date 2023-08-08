今起防劇烈天氣！蘭恩颱風將生成　最新各國路徑曝

▲最新各國電腦模式模擬卡努颱風、熱帶低壓路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

今起防劇烈天氣！氣象專家吳德榮表示，熱帶性低氣壓今天（8日）將發展為第7號颱風「蘭恩」；在東太平洋生成的Dora，周六前後將跨過換日線，會被西北太平洋收編為第8號颱風，但蘭恩和Dora皆與台灣無關。而最新各國電腦模式模擬路徑也出爐。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱卡努今天（8日）向北北西進行，周三中心通過九州西側海面、侵襲九州，周四侵襲韓國。

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▲▼目前西北太平洋有一個卡努颱風、一個熱帶低壓（95W）發展中。（圖／翻攝JTWC、digital-typhoon）



吳德榮說，熱帶低壓今將發展為第7號颱風蘭恩，向西轉西北，未來5天皆在在日本東南方海面；另外， 8月1日在東太平洋生成的Dora，周六前後將跨過東經180度換日線，作業上雖會被西北太平洋收編為第8號，但說它是新生成的？則是個錯誤的說法！最新美國颶風中心資料顯示，這個颱風跨線不久逐漸減弱消散，蘭恩與Dora皆與台灣無關。

吳德榮提醒，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五西南季風略減弱，但水氣增多，大氣仍很不穩定，降雨範圍擴大，西半部有局部陣雨或雷雨，中南部有大雷雨發生的機率，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），應持續注意連日多雨而致災；周六至下周一水氣略減，大氣仍不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨的機率。

▼最新卡努颱風、熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



▼吳德榮說，最新美國颶風中心資料顯示，Dora將於周六前後跨過東經180度換日線。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

