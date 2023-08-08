身障者站起來看成人展　被刷一排「醫學奇蹟」知情人說話了

▲身障者站起來看成人展，試圖看清楚前方表演。（圖／翻攝自臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

台北成人展4日登場，3天吸引15萬人次入場。不過，有網友分享一張照片，內容是一群人圍著舞台爭相觀看表演，但在人群後方的一名身障者為了欣賞精彩演出，情不自禁地從電動輔助車上站了起來，讓網友直呼勵志。對此，有不少網友指出，有些身障者只是不良於行，並非無法站立，希望大家多發揮同理心，少點譏笑。

原PO在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」轉貼成人展照片，從中可見一名身障者從輔助車上站起，在人群後方伸長脖子，試圖看清楚舞台上的表演。

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許多網友看完紛紛留言，「AV真的能治好一個男人」、「現代醫學奇蹟」、「用意志力醫好了」、「是時候去成人展看看醫學奇蹟了」、「勵志故事」、「效果十分顯著」、「這就是神蹟」、「他真的站起來了」。

不過，有不少人留言指出「不良於行不表示不能站」、「能站但是走路不便啊，歧視殘疾人不就好厲害？」、「能站但站不久，能走但走不遠，所以還是要輔助車，不是坐輪椅的都沒辦法站」。

還有人表示，「身為身障子女的我，看到這個不覺得奇怪，有些身障者只是不良於行才用電輪代步，並不是完全站不起來」、「我朋友也是用代步車，但他實際上只能用一手撐著四腳拐，走路差不多3分鐘就不行走了」。

對此，有知情網友透露，「我覺得不要歧視，這個人常常在光華商場，他確實行動不便也領有殘障手冊，他每站起來一次要靠全身的力氣，過沒多久一定要在坐下，會傷身的站立，只為了好好看一個表演。」