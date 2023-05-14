身障客都指定搭他車　暖心運將「家人級服務」被讚爆

▲台中阿嬤等到公車卻不搭，只為送暖心司機一箱泡麵。（圖／台中市政府）

記者趙蔡州／綜合報導

台中有一名統聯客運司機羅兆彬被身障者視為指定駕駛，輪椅族乘車前2天會特別通訊告知在哪個站牌候車，儘管協助上車要花3到5分鐘，他仍把乘客當家人開心服務，從不憂心延遲時間，有阿嬤為了回報他的付出，特別抱著一箱泡麵到公車站送給他，讓他感動說，「這是最美味的阿嬤牌愛心泡麵」。

羅兆彬擔任公車駕駛已經16年，目前行駛3路公車熱心又專業，經常協助身障者搭公車，快速熟練放下斜坡板到綁安全帶、扣住作業，讓身障乘客很有安全感，他也鼓勵身障者勇敢出門搭公車，不怕身障乘客上下車花時間，不要急，不要趕，以安全為主，友善交通也獲得乘客體諒，他自豪說「服務乘客是我的強項」

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅兆彬說，他遇過有視障者在公車站高舉紙板註明要搭哪一路公車，交通局優化候車亭「設置無障礙服務燈系統」，提供按鈕或鍵盤選擇公車路線，方便公車駕駛看到燈號停車，而他也會詢問視障乘客「要坐到哪裡」，待快到站時預先提醒，曾經有身障者向他說「搭你的車，我就放心了」，乘客信任就是對他最大的肯定。

公車班次從早到晚不間斷，有一位阿嬤某日中午坐車時，貼心詢問他「你呷飯了嗎」，他順口回答「有空時吃泡麵比較快」，沒想到回程時，看見阿嬤又在站牌旁，車到了卻不上車，反而是拿了一箱碗裝泡麵，要送給他方便在外食用，還叮嚀她說「吃飽才有力氣工作」，讓他非常感動。

羅兆彬也說，這份職業讓他看到很多人生百態，像是有長者上車無法刷卡，原來拿的是健保卡，還有持金融卡猛刷，也有乘客上車後，公車卡與錢包都忘記帶，好心乘客幫代墊車資，展現台灣人情味，他也貼心準備200元零錢，提供只帶百元鈔的乘客兌換，「車上找零是我個人的另外一種服務」。

最近還碰上有一位學生坐車時，可能是看到他等紅綠燈時不斷抓手背，所以下車前突然遞上一瓶護手霜，，親切的對他說「叔叔你的手太乾了，這一瓶送給你擦」，看著對方年紀輕輕懂得關心別人，讓他頓時不知道該做什麼反應，只能先說謝謝，「過了一個禮拜還是很感動」。

面對交通路況變化日益頻繁，羅兆彬說，公車運將提供平穩、舒適、安全的乘車環境，尊重工作的態度善循環感染乘客，經常搭車的外國朋友特別畫了兔子簽名送他，不相識的乘客寫著「辛苦了，盡責的司機伯伯」小卡片表達感謝，他用護貝保存這些愛的禮物，開心說「這像乘客頒給我的獎狀，無比榮耀」。