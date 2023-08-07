　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災

▲▼颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲熱帶低壓將升格為今年第7號颱風「蘭恩」。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員劉宇其表示，6號輕度颱風「卡努」持續遠離台灣，朝日韓前進，不過在東方3000公里海面又有一個熱帶低壓生成，距離遙遠，對台灣沒有影響。未來一周因西南風帶來水氣，西南邊雲系發展旺盛，尤其10、11日（周四、五）天氣最不穩，南部地區將有降雨，明天中南部天氣仍不穩定，有局部豪大雨，北部偶陣雨、東半部午後雨。

前氣象局長鄭明典指出，今天（7日）的雨區集中在西南沿海，這種雨型在夏季並不算罕見，特徵是西南風明顯，但還不到西南氣流的強度，關鍵的變數是潮濕層相對淺薄，通常不超過850百帕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報，最快明天白天熱帶低壓將增強為今年第7號颱風「蘭恩」，而台灣持續受西南風影響，迎風面的中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨發生，南部有局部豪雨機率，白天起北部降雨機率也會增加，東部大致多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，背風沉降的高溫範圍減少，各地高溫普遍約在32至35度，東半部仍有36度高溫發生機率。

▼卡努將侵襲日韓，「準蘭恩」也將朝日本前進。（圖／中央氣象局）

▲▼颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，目前熱帶低壓位在日本東南方海面，未來5天的路徑都還在日本南方海面附近，預計明天氣象局將會升格為輕度颱風「蘭恩」，以目前資料來看對台灣沒有影響的機率；另外還有一個非常遙遠的系統，從美國西邊海上形成的東太平洋的颶風「朵拉」，一路往西，未來將進入西北太平洋，並重新編號列為今年8號「跨界颱風」，不過可能很快就會消散；6號輕颱卡努則走很慢，在琉球附近打轉，未來將通過九州西邊海面，並侵襲韓國。

吳德榮指出，因卡努影響，台灣持續吹西南風，明天水氣增多、降雨擴大，北部也開始會有局部短暫雨，當中仍有大雷雨現象，預計8至11日（周二至五）未來4天水氣都很多，且有大雷雨機率，若下在受災區將容易擴大災情，他預警，11日前須慎防較強降雨帶來的災害，因為雨量是累加的。

▼西南風將帶來水氣，降雨擴大有局部豪大雨。（圖／NCDR）

▲▼颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

ET快訊
台商父子收171萬　竊漢光演習8機密
快訊／美股三大指數開盤後走高　道瓊漲近300點
雪霸國家公園傳「女鬼哭叫」　巡山員曝真相
薔薔被男友懷疑是「變性人」
卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災
超肥老鼠闖入象獅大戰　比賽暫停
港知名樂團正式宣布解散！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災

台北人的回憶又少一個！32年公館「易牙居」突停業

「立秋」6生肖超旺！詐騙多守住荷包，農曆七月1個動作自帶好運

首屆台灣原住民服裝才藝大賽高雄登場　16族美女展特色

8月桃花朵朵開！4星座脫單有望、射手魅力大殺四方

立秋逢父親節「7禁忌」千萬別觸犯！專家曝吃1食物：財運旺1整年

性感西瓜真名來了！主人親曝非穿蕾絲內褲不可原因　還要全新的

「成人展擠爆」挨轟動線規畫差！官方回應：會努力爭取更大場地

財庫漲起來！3生肖明起「有大獎有大運」　屬蛇：正財超旺

爸突託夢「裸上身喊冷」！姊怨：燒紙錢也是浪費…超慘下場曝光

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

朱海君首現身許效舜喊加油　面對記者包圍...沉默離去

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災

台北人的回憶又少一個！32年公館「易牙居」突停業

「立秋」6生肖超旺！詐騙多守住荷包，農曆七月1個動作自帶好運

首屆台灣原住民服裝才藝大賽高雄登場　16族美女展特色

8月桃花朵朵開！4星座脫單有望、射手魅力大殺四方

立秋逢父親節「7禁忌」千萬別觸犯！專家曝吃1食物：財運旺1整年

性感西瓜真名來了！主人親曝非穿蕾絲內褲不可原因　還要全新的

「成人展擠爆」挨轟動線規畫差！官方回應：會努力爭取更大場地

財庫漲起來！3生肖明起「有大獎有大運」　屬蛇：正財超旺

爸突託夢「裸上身喊冷」！姊怨：燒紙錢也是浪費…超慘下場曝光

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」　稱沒看侯友宜關公影片

「當美國人阿公」挨轟　賴清德：兒子知道自己家在哪

美股早盤道瓊「上漲300點」　投資人期待關鍵通膨數據

快訊／美股三大指數開盤後走高　道瓊漲近300點

不認「台獨金孫」標籤　賴清德：政治上只有政治金童

來長沙「以球會友！」　台灣78名師生參與兩岸青年籃球營

祖克柏率先丟出「鐵籠格鬥」對決日　馬斯克回應了

睡不好？長期失眠「引爆5大疾病」　其中一種不可逆

台灣巧固球奪冠！世界盃捷克站逆轉戰義大利

表揚基隆模範父親暨好人好事代表　謝國樑感謝為家庭社會付出

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

可能雙颱共舞！卡努、蘭恩全直撲日本

U12少棒奪銀！辜仲諒請小將吃燒肉...店家曝光

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

老高不認抄襲！他再嗆：快50歲裝什麽傻

蘭恩颱風最快明生成　最新各國路徑曝

忠貞市場越南麵包422人中毒　釀禍食材找到了！

9人到機場「整團護照卻沒到」！旅行社狂出包

立秋逢父親節「7禁忌」曝！專家曝吃1食物：旺整年

雨彈越來越猛　西半部迎豪大雨

更多熱門

相關新聞

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

廬山21人溜過繩索脫困　驚險畫面曝

卡努颱風外圍環流引發西南氣流和豪雨，重創仁愛鄉，廬山溫泉區遭土石流和暴漲溪水夾擊，一度有80名遊客受困飯店，連日來經直升機吊掛，以及新北市、南投縣消防局和消防署協力於空陸合作救援，陸續將受困遊客和民眾救出，南投消防局今天宣布所有遊客皆已脫困。

都蘭海域戲水失蹤4天　男子遺體尋獲

都蘭海域戲水失蹤4天　男子遺體尋獲

卡努災損慘重　財政部：9種稅可申請減免

卡努災損慘重　財政部：9種稅可申請減免

雨彈越來越猛　西半部迎豪大雨

雨彈越來越猛　西半部迎豪大雨

強颱朵拉境外移入！下周一跨越換日線

強颱朵拉境外移入！下周一跨越換日線

關鍵字：

氣象氣象雲蘭恩颱風颱風卡努颱風

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

電信費2022萬元　他收催繳單愣「怎麼算的」

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

花4千和三上悠亞互動！粉絲卻嘆：超敷衍

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

不是老高　「中文YT界第一人」是她！

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面