卡努一走「雙颱蠢動」　水彈擴大再轟4天！豪大雨熱區恐致災

▲熱帶低壓將升格為今年第7號颱風「蘭恩」。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員劉宇其表示，6號輕度颱風「卡努」持續遠離台灣，朝日韓前進，不過在東方3000公里海面又有一個熱帶低壓生成，距離遙遠，對台灣沒有影響。未來一周因西南風帶來水氣，西南邊雲系發展旺盛，尤其10、11日（周四、五）天氣最不穩，南部地區將有降雨，明天中南部天氣仍不穩定，有局部豪大雨，北部偶陣雨、東半部午後雨。

前氣象局長鄭明典指出，今天（7日）的雨區集中在西南沿海，這種雨型在夏季並不算罕見，特徵是西南風明顯，但還不到西南氣流的強度，關鍵的變數是潮濕層相對淺薄，通常不超過850百帕。

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氣象局預報，最快明天白天熱帶低壓將增強為今年第7號颱風「蘭恩」，而台灣持續受西南風影響，迎風面的中南部地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，且易有局部大雨發生，南部有局部豪雨機率，白天起北部降雨機率也會增加，東部大致多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，背風沉降的高溫範圍減少，各地高溫普遍約在32至35度，東半部仍有36度高溫發生機率。

▼卡努將侵襲日韓，「準蘭恩」也將朝日本前進。（圖／中央氣象局）



前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，目前熱帶低壓位在日本東南方海面，未來5天的路徑都還在日本南方海面附近，預計明天氣象局將會升格為輕度颱風「蘭恩」，以目前資料來看對台灣沒有影響的機率；另外還有一個非常遙遠的系統，從美國西邊海上形成的東太平洋的颶風「朵拉」，一路往西，未來將進入西北太平洋，並重新編號列為今年8號「跨界颱風」，不過可能很快就會消散；6號輕颱卡努則走很慢，在琉球附近打轉，未來將通過九州西邊海面，並侵襲韓國。

吳德榮指出，因卡努影響，台灣持續吹西南風，明天水氣增多、降雨擴大，北部也開始會有局部短暫雨，當中仍有大雷雨現象，預計8至11日（周二至五）未來4天水氣都很多，且有大雷雨機率，若下在受災區將容易擴大災情，他預警，11日前須慎防較強降雨帶來的災害，因為雨量是累加的。

▼西南風將帶來水氣，降雨擴大有局部豪大雨。（圖／NCDR）

