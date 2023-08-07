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颱風「蘭恩」明白天生成！雨彈越來越猛　西半部迎豪大雨時間曝

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲颱風卡努（左）、熱帶低壓均在海上發展中，但對台灣都沒有影響。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日持續受到西南風影響，中南部可能有大雨或豪雨，此外因西北風增強，北部降雨機率也會提高。周四、五水氣更多，整個西半部降雨都會較為明顯，預計周六到下周一整體雨勢逐漸趨緩。另海上的熱帶低壓可能在明日白天增強為颱風「蘭恩」，在東太平洋的颱風「朵拉」則還需要約五天才會跨洋進入西北太平洋。

明日西南風、西北風影響，中南部也短暫陣雨雷雨外，北部也有局部短暫陣雨，降雨機率較今日增加，東半部多雲到晴，明日中南部仍有大雨或豪雨，周三天氣類似。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

周四、五水氣更增，西半部都有短暫陣雨或雷雨，雨勢會比較大，東部多雲到晴、午後有雷陣雨，一直到周六至下周一整體雨勢才會趨緩，但中南部仍有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有雷陣雨。

颱風「卡努」目前仍在琉球群島附近，距離台灣一千多公里，未來幾天通過日本九州往韓國前進。台灣東南方的熱帶低壓可能在明日白天增強為第七號颱風「蘭恩」，未來朝向日本移動。在東太平洋的颱風「朵拉」則還需要約五天才會跨洋進入西北太平洋，屆時將成為第八號颱風。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲颱風朵拉將跨洋成為西北太平洋今年第八號颱風。（圖／氣象局）

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