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強颱「朵拉」境外移入！下周一跨越換日線成「第八號颱風」

▲卡努、熱帶低壓（準蘭恩）、朵拉三個熱帶系統各自在洋面上發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲卡努、熱帶低壓（準蘭恩）、朵拉三個熱帶系統各自在洋面上發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

台灣東南方海面上的熱帶低壓明日有可能成為今年第七號颱風「蘭恩」，另外目前位於中太平洋上的四級颶風「朵拉」（強度相當於強烈颱風），也有機會在下周一前後跨越換日線，進入西北太平洋，成為今年第八號颱風。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，四級颶風「朵拉」目前位於中太平洋上、夏威夷東南方，距離台灣9800公里，朵拉將持續往西移動，下周一有機會跨過國際換日線，進入西北太平洋，進入以後不是新生成的颱風，不過仍算是今年第八號颱風，等於是「境外移入」的颱風。

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颱風論壇分析，跨洋颱風不算非常罕見，但也並不多見，大約二到三年會出現一個跨洋颱風，主因是該區風切強、乾空氣範圍大，整體大環境相當不適合熱帶氣旋生存，或是因處於副熱帶高壓末端，通常熱帶系統容易北轉，能跨越換日線並不容易。

最近一次的案例是2018年赫克特(Hector)颱風，而2021年奧麥斯(Omais)颱風在跨境時仍是熱帶低壓，進入西北太平洋後才增強成颱。

另氣象局預報員劉宇其表示，今早八點西北太平洋生成熱帶性低氣壓，距離台灣東南東方兩、三千公里左右，明日逐漸生成第七號颱風「蘭恩」的可能性高，未來將往日本東方海面前進，離台遙遠無直接影響。上周侵台的卡努颱風則是持續遠離，往日韓前進。

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