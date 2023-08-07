南投廬山受困21人逐一溜過繩索　湍急溪面驚險畫面曝

記者高堂堯／南投報導

卡努颱風外圍環流引發西南氣流和豪雨，重創仁愛鄉，廬山溫泉區遭土石流和暴漲溪水夾擊，一度有80名遊客受困飯店，連日來經直升機吊掛，以及新北市、南投縣消防局和消防署協力於空陸合作救援，陸續將受困遊客和民眾救出，南投消防局今天宣布所有遊客皆已脫困。

▲南投消防局及內政部消防署救援隊以架設繩索拖拉系統，協助廬山溫泉受困遊客全數脫困。（圖／南投縣消防局提供，下同）

南投縣消防局第二大隊表示，今天派遣南投消防4人及內政部消防署10人，合計14人前往廬山溫泉區救援受困者：10點40分以架設繩索拖拉系統，於12點開始執行民眾拖拉過溪任務；只見在滾滾黃河般的塔羅灣溪兩岸，消防員於溫泉飯店面向溪的陽台和對岸拉起長長繩索系統，再逐一協助民眾著裝、猶如特技演員般緩緩在溪面上溜向彼岸脫困，畫面相當驚險。

消防局指出，今天共計協助21人脫困，包括青翠民宿遊客8名、雲鄉遊客6名、業者3名、在地民眾4名，隨後由仁愛鄉公所安置於台大農場春陽分場；其中遊客部分已全數脫困，今晚將繼續調查當地業者、居民、工作人員及移工等受困者意願，於明日安排第2次脫困救援。

其他救援進度方面，南投縣政府指出今日直升機空投飛至精英村馬赫坡「好柿到」甜柿園，投放物資共500公斤，並吊掛廬山溫泉區雲鄉溫泉會館1心臟病患下山就醫，廬山溫泉區第二批預計下撤的民眾有7名，其中含有1名中風患者及恐慌症患者。