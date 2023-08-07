穿得漂亮就是物化女性？　她解析民眾黨空姐團脈絡：問題並非表象

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穿得漂亮就是物化女性？　吳欣岱解析民眾黨空姐團脈絡：問題非表象

▲▼飛藝舞團回應在民眾黨姐妹會跳舞，被質疑物化女性一事。（圖／翻攝自Facebook／飛藝舞團）

▲飛藝舞團在民眾黨姊妹會跳舞，被質疑物化女性。（圖／翻攝自Facebook／飛藝舞團）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲為擺脫「仇女標籤」，民眾黨周末舉行北區姊妹台灣選哲之友會，找來舞者穿著窄版短裙的空姐制服熱舞，引發物化女性爭議。對此，台灣基進北市黨部主委吳欣岱7日就在臉書分享看法，表示不是不能穿情趣服飾跳熱舞，而是在那個脈絡下，鏡頭對著大腿而非整體舞蹈表演，空服員被拿來作為性幻想的對象，表演的受眾到底是與會的「姐妹」，還是第一排的重量級男性來賓？

「問題不是表象，而是本質」，吳欣岱表示，不是不能穿情趣服飾跳熱舞，她也會穿得很辣、她也會跳熱舞，而是在那個脈絡下，鏡頭對著大腿而非整體舞蹈表演，空服員被拿來作為性幻想的對象，表演的受眾到底是與會的「姐妹」，還是第一排的重量級男性來賓？被輿論檢視的時候，責任是由主辦方承擔還是被推到表演的團體頭上？

此外，吳欣岱指出，表演名目是「空姐應援團」，後來也被爆並不是空服員而是舞團，那主辦單位本來就該對造成誤會道歉，而一個受眾多是女性的造勢場合，為什麼要找性感女舞團也讓她感到匪夷所思。

吳欣岱提到，她現在不是要跟柯文哲或其支持者對話，畢竟這些人應該依然看不出問題在哪，她現在想對話的對象，是因為這些事情而感到困惑，覺得「難道穿得漂亮就是物化自己嗎？」的女生。她強調，穿得漂亮、性感，讓人喜歡而同時感到自信沒什麼不對，這是很自然的事，這也是一種優勢，「你可以同時美麗也同時聰明，你的成就不會單只是因為外表而來」，一個人不會只有一種樣子，享受自己的每一面，不要讓詮釋自己的權力被別人拿走。

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