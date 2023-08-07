柯辦發言人＋1！曾角逐國民黨議員初選　民眾黨擬提她披白袍戰蘆洲

▲柯文哲辦公室發言人李有宜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲「坐二望一」，其競選辦公室也開始擴編，7日下午柯文哲競選辦公室加入一名新發言人李有宜；據了解，李有宜除了將擔任發言人職務外，民眾黨選決會7日中午也拍板，由她角逐新北市第二選舉區立委選舉，待9日中央委員會通過，而李有宜則低調地說，一切配合黨的安排。

相較於民眾黨黨中央現在有3名發言人楊寶楨、李頂立、林子宇，柯文哲競選辦公室發言人目前僅陳智菡一人，然而柯文哲聲勢大漲後，藍綠砲火攻擊猛烈，因此柯文哲競選辦公室也於7日新增另一名發言人李有宜。

李有宜為美國哥倫比亞大學公共行政碩士，現正於台灣大學政治所進修博士學位，曾任美國聯邦眾議院助理、立法院助理，國際會計師事務所審計員，具備中華民國會計師證照。

而柯文哲競選辦公室也於7日下午臨時新增行程，由陳智菡與李有宜一同接受媒體訪問。不過，面對過去曾在民進黨立委羅致政服務處擔任助理，之後又加入國民黨參加中正萬華市議員初選，現在到民眾黨的柯辦擔任發言人，李有宜坦言，自己確實曾在民進黨政治團隊工作過，但當時是希望學習政治跟選務，因緣際會下才加入，不過「從未加入民進黨」。

除此之外，據了解，民眾黨7日中午選決會也通過，推派李有宜角逐新北市第二選舉區立委選舉，對上民進黨現任立委林淑芬，不過仍待9日中央委員會通過。對此，李有宜回應，這部分以黨的安排為主，「我一切配合。」自己以前曾跑過選舉，對選舉不陌生，有需要的話就百分之百全力配合。

由於該區國民黨尚未提人，被問到會不會「藍白合作」？李有宜也僅低調地說，尊重黨高層安排，自己沒什麼意見。