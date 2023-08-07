新北男不滿房租漲1千　3度恐嚇房東「變凶宅」！引爆瓦斯身亡

▲新北市樹林區羅姓男子不滿漲房租，在家中引爆瓦斯。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林大慶街一處公寓5樓，一名男子不滿房東要漲房租1000元，前後3次揚言要尋短，還恐嚇「如果要漲房租，就讓你變凶宅」，沒想到男子被強制送醫後返家，趁半夜開瓦斯引爆，瞬間爆炸引發火勢，玻璃碎片噴濺，男子全身90％三度燒燙傷及切割傷，經送往亞東醫院急救，當晚傷重不治身亡。

據悉，63歲羅姓男子平時無業，每個月1萬元租屋在樹林區大慶街一處公寓5樓，日前房東因物價齊漲，表示下個月起要調漲房租1000元，羅男得知後相當不滿，前後3次揚言要在屋內尋短，還恐嚇「如果要漲房租，就讓你變凶宅」。

當地三興里里長王永村表示，羅男曾打電話給他，當時有勸他「如果要漲房租，你可以，就繼續住，不行就搬走」，但羅男不聽勸，7月30日中午鬧一次，8月1日又鬧一次，5日又鬧到遭消防救護人員強制送醫，沒想到返回住處後又再恐嚇房東要開瓦斯引爆。

▼新北市樹林區羅姓男子全身90%三度燒燙傷送醫不治。（圖／記者陳以昇攝）

房東擔心出事，趕緊報警，6日凌晨12時許，新北市消防局獲報，立即派遣大批消防人員到場，就在準備對他勸說時，羅男竟直接開瓦斯後用打火機引爆，瞬間屋內玻璃碎片噴濺，火勢一發不可收拾，消防人員隨即拉水線滅火，並將羅男從火場中救出，他全身90%三度燒燙傷，下半身也遭玻璃碎片割傷，送醫時疼痛哀嚎，經送往亞東醫院急救，當天晚間因傷重不治身亡。

▼玻璃碎片噴濺到街上。（圖／記者陳以昇攝）

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