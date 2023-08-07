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大陸 大陸焦點 特派現場

3.14億元飛了！他出借「341枚比特幣」給友人　法院竟判決：免還

（示意圖／pixabay）

▲法院認為比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

加密貨幣自推出以來，就試圖取代法定貨幣，成為去中心化的交易用貨幣，但現實上，世界各國大多承認其「金融商品」的地位，而並非承認其是有效的貨幣。近期在大陸法院就出現一則十分特別的案例，江蘇的徐姓男子出借比特幣給友人，結果友人並未如期歸還。之後徐男就將友人告上法院，結果法院判決「免還」，讓不少人看了十分傻眼。

根據《荔枝新聞》報導指出，江蘇林姓男子因為缺錢，向徐姓男子借款，但由於徐男手上沒有足夠現金，所以改出借341枚比特幣（折合新台幣約3.14億元）給林姓男子。但到雙方約定好歸還日子的時候，林姓男子並沒有如期歸還等值數量的比特幣，讓十分不滿的徐男將林男告上法院。

案件經由江蘇法院審理後，法院認為比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，因此也不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

法官更進一步表示，雙方在本案中借用比特幣的交易行為，目前不受法律保護。也由於比特幣不具有種類物的屬性，在本案中不具有現實的可返回性，也無法使用法定貨幣進行量化。因此，江蘇法院駁回徐男請求，判處林男無須償還341枚比特幣。

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