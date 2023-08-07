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15歲輟學無家可歸　英男創業投資「34年後變千萬富翁」

15歲輟學無家可歸　英男創業投資「34年後變千萬富翁」

▲一名男子15歲就輟學，現在竟變成企業家。（圖／翻攝自Simon Squibb IG）

圖文／CTWANT

難以想像的人生！英國一名企業家在15歲就輟學，因為無家可歸，睡在樓梯間，雖然日子並不輕鬆，但苦盡甘來，後來創辦自己的公司，如今成為千萬富翁，勵志的經歷讓人驚嘆連連。

現年49歲的西蒙（Simon Squibb）向《泰晤士報》透露，他在15歲時開始了第1筆生意，開一家園藝公司，隨後在香港工作，一眨眼過了20年，期間還創立「Fluid」，並投資了70多家公司，在2015年把「Fluid」賣給全球會計龍頭普華永道會計師事務所（Price Waterhouse Coopers），這筆錢足以改變他的生活。

西蒙IG擁有超過37萬5000人追蹤，自我介紹上寫著「讓夢想成真！」現在他經營HelpBnk，那是一款網路應用程序，初創的企業家可以在裡面交流經驗，該平台幫助人們免費學習，包括創辦和拓展業務，讓他們獲得報酬，提供幫助、學習、賺錢的機會。

最近西蒙花25000英鎊買了一個4層樓的廢棄樓梯，「我想把這個樓梯變成代表一切皆有可能的東西」，原本的想法是每個樓層都有不同的快閃電，像是設計師展示新衣服、另一層有咖啡店、頂樓有餐廳提供顧客食物，但假如無法實現，他打算將其變成企業家的聚會場所，「最糟糕的結果就是把這裡變成辦公室，在那裡我們可以和很多人見面，可以聊聊自己的夢想」。

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