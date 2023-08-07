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老高2聲明全消失！鄉民分析「2關鍵」斷言：他不會道歉的

（圖／翻攝自YouTube）

▲老高與小茉頻道被質疑抄襲。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」日前遭另外一名網紅控訴抄襲。為此，老高日前連續發布兩篇聲明否認指控。但有眼尖的網友注意到，老高曾在6日悄悄修改內容，之後甚至直接刪除2篇聲明，讓外界摸不著頭緒。而也有網友分析，老高是不可能為此道歉的，在事件過後，老高的聲量可能「不跌反升」。

在網紅提出老高抄襲的指控後，老高先後發表2篇聲明，先是表示影片所講述的內容，本來就是來自網路和書籍，收集公共信息後，講給小茉和大家聽，「任何客觀事實都不是我的原創」。之後在第2篇聲明中也表示「我相信關於《昆蟲》的那個影片，你們所謂的原作者一定不會要求我刪除影片，因為他根本就不是源，這個內容和電影小說是不一樣的，電影小說都是創作的，編的，大家恰巧編的一樣的可能性幾乎沒有，所以一定存在源。」

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老高也在聲明中點名「那幾位不明所以就在那裡義正嚴辭的人」，認為對方若想得到關注，請自行努力，不要亂噴人。「其實你們認為的正義很多並不是正義，世界上任何邪惡的戰爭都是以正義之名開始的，建議你們多看看我們的影片，無為自然。」。

（圖／翻攝自YouTube）

▲老高原聲明內容。（圖／翻攝自YouTube）

而之後有眼尖的網友注意到，老高在6日修改了聲明內容，變成「你們說的日本影片全文2000多字，我的影片全文將近7000字，足比它長一倍以上。我多出那4000字被忽略了？剩下2000多字也不一樣啊。硬要說有一樣的內容，那也是闡述客觀事實，大家一樣不很正常嗎。根本就不一樣的兩個影片，何來的100%抄襲之說。」

老高甚至在新版的聲明中直接點名踢爆的網紅，指稱「那個攻擊我們的頻道，從5個月前就開始惡意攻擊蹭流量，標題裡面都是我們的名字，把我們和各種莫名其妙的事情聯繫在一起，無所不用其極，你們覺得這是什麼行為呢？」但在聲明修改不久後，2篇先後發出的聲明目前都已經消失。

（圖／翻攝自YouTube）

▲老高修改後的聲明內容。（圖／翻攝自YouTube）

而在整起事件發生後，就有PTT網友發文分析，認為「老高不可能認錯」，該名網友認為，老高本人就是「霸佔亞洲YT龍頭、一個500萬訂閱主。你一個小小的幾萬頻道主想黑他，先別說他粉絲基數一人一口水吐死你」。之後網友也表示「他本質就是說故事類型，大家看影片前心中都大概有底。老高任何影片說出來的都不可能是他原創，肯定都是哪裡聽到看到再來分享的。」

▲▼ 。（圖／）

▲網友認為「老高不可能認錯別想太多」。（圖 / 翻攝自PTT）

結合以上兩點，網友認為老高就算被爆抄襲，其實現實根本沒啥人在意「所以要讓他道歉更不可能」。而他也推測，整起事件發生後，反而會讓老高的聲望不跌反升，吸引更多平常沒看老高影片的人過來觀看。畢竟「觀眾最在意的是有沒有辦法讓我能聽下去的口才，而不是抄襲與否。」

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