75歲翁山區失蹤6天！警消狂找不到　靠1物突現身獲救

▲簡姓老翁在山上失蹤6天後幸運被民眾發現帶到派出所。（圖／CTWANT提供）



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花蓮壽豐鄉75歲簡姓老翁平常獨居在志學村，上月31日騎車出門後即失聯未歸，由於當時颱風襲台，家屬急得向派出所報案，經過警方連日在山區搜索，終於在5日早上被熱心民眾於機車停放處附近的產業道路上發現，所幸簡翁精神狀況尚可，於派出所吃泡麵果腹後，已被家人平安帶回。

警方調查，簡翁和妹妹平常三不五時都會聯絡，上月30日還有通電話，但妹妹31日開始一直聯絡不上簡翁，到家中發現他手機沒帶出門，只有機車已經不在，原先推測簡翁只是出門晃晃，然而等了2天還是沒回家，妹妹便在本月1日向吉安警分局志學派出所報案。

警方獲報後調閱監視器發現，簡翁出門當天早晨出現在台11線及花46線交叉口，之後騎車轉入花46線，接著便消失在海岸山脈山區，而簡翁的機車則在3日於水璉村附近的山區產業道路找到，車上留有衣物和礦泉水，警消隨即透過空拍機在山區搜尋，也增派人力擴大搜尋鄰近山區，然而卻都無所獲。

所幸昨日上午一位民眾開車走花46線要回光復時，途中於水璉村產業道路上看到簡翁獨自一人走在路上，見對方全身髒兮兮便上前關心，沒想到簡翁表示想要走路回家但找不到路，該熱心民眾趕緊載他到山下的鳳林山興派出所。

據了解，簡翁表示這幾天肚子餓了就吃山上的野菜，但對於為何要騎車到離家30公里遠的山區，以及這幾天有沒有聽到搜救人員的呼喊聲等，老翁都回答不出來。

員警檢視簡翁身上並沒有外傷，精神狀況也尚可，只是多日沒有正常進食，身體相當虛弱，便提供泡麵和飲用水讓簡翁果腹，並連繫簡翁的妹妹將他帶回，再依規定辦理撤尋。

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