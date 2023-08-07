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愛妻不想滾床了　人夫「覺得不被愛」崩潰提問：該外遇嗎

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲男子稱，夫妻倆的感情與性生活一直以來都不錯，但兩人的性生活有了變化，約兩周一次。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名人夫投書稱，他與妻子一起走過10個年頭，但隨著時間過去，性生活次數減少，大約兩周一次，且都是直接進入重點，沒有太多前戲，這也是妻子想要的方式。只不過這一切讓他感到孤獨且不被愛，萌生尋求開放式婚姻、外遇或分開的想法，但因為還愛著妻子，其實並不想這樣做，不知道該如何是好。

這名男子投書到澳洲媒體news.com.au的關係修復專欄指出，其實夫妻倆的感情與性生活一直以來都不錯，但多年下來，兩人的性生活有了變化，如今大約兩周一次。男子透露，老婆不會擁抱、親吻他，也很久沒跟他說些好話，「她堅持她很開心，不需要我做出任何改變。」

男子稱，他有試著告訴老婆，這樣的狀況讓他感到孤獨、不被愛，但她否認有這些問題，有時還會生氣，「現在我的想法轉向要求開放式婚姻，或甚至外遇、分開，但我不想走這條路，因為我愛她，她也說她還愛著我，那我們該怎麼辦？」

性學家麥金美（Isiah McKimmie）表示，有幾個因素會讓感情慢慢破裂，包括感到孤獨（感情脫節的訊號）、未得到伴侶賞識、覺得不被愛、對親密情感需求不同等等，這些狀況都能夠解決，只是需要做出一些努力。

麥金美認為，相信兩人都還愛著對方，聽起來男子與妻子對於親密情感的需求不同，且面對感情的做法不同，建議兩人尋求婚姻諮商（Couples Therapy）共同解決眼前的問題，可以試著冷靜聊聊自身感受，考慮和妻子進行一段平靜談話或寫封信，避免責備批評她。她也說，儘管不清楚妻子能否聽進去，但男子會知道自己為了這段感情已經盡了全力。

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