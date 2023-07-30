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南投夫婦確診本土登革熱　感染源疑為雲林古坑自家農園

▲南投縣衛生局公布本土登革熱確診夫妻病例，相關單位前往感染源地點和住家進行防治工作。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局公布本土登革熱確診夫妻病例，相關單位前往感染源地點和住家進行防治工作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

本土登革熱疫情升溫，南投縣衛生局公布最新病例2名，為一對竹山鎮夫妻，研判感染源為位於雲林縣古坑鄉的自家農園；為防範疫情擴散，縣府衛生局協同環保局、竹山鎮公所及衛生所人員已前往個案住家周邊進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，疾病管制署中區管制中心今天也派員给予查核及指導。

衛生局指出，這對夫妻分別為50多歲及40多歲，皆為雲林縣診所通報登革熱個案；2人7月28日出現發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀，就近至雲林診所就醫、採檢NS1快篩陽性，29日晚間經疾管署檢驗PCR陽性，判定為確診病例。

▲南投縣衛生局公布本土登革熱確診夫妻病例，指其感染源為雲林縣古坑鄉。（圖／南投縣政府提供）

衛生局進行疫調時，2名主訴近期無國外旅遊史，平日大部分活動時間地點都在古坑鄉自家檸檬園務農，晚上有時住農園工寮、有時回竹山住家；為維護社區安全，衛生局已通知竹山鎮公所人員執行活動地孳清，衛生所防疫人員執行病媒蚊密度調查，並請環保局至個案家戶內外進行噴藥。

▲南投縣衛生局公布本土登革熱確診夫妻病例，指其感染源為雲林縣古坑鄉。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松呼籲，竹山鎮鄉親近期減少前往雲林古坑進行農做，如確有必要，務請加強個人防護措施 ，請穿著淺色長袖衣褲，戴上防蚊網帽及使用蚊香盒；另請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。

陳南松說明，依《傳染病防治法》第43條第2項定，傳染病或疑傳染病病人及相關人員對於防疫人員所為之檢驗、診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙，請民眾務必配合政策落實防疫措施，違者可依《傳染病防治法》第67條第1項第3規定，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；相關資訊請詳見南投縣衛生局網頁（https://reurl.cc/r56M0E）、疾管署全球資訊網（https://reurl.cc/vkremj），亦可撥打免付費防疫專線1922或本縣防疫專線049-2220904洽詢。

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