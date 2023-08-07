陸女帶4娃搭高鐵被要求補票　陌生男乘客「認親」救援

▲大陸一名女子帶4娃乘車被要求補票，同車程可主動認親才緩解尷尬局面。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

從宜春開往溫州的火車上，一女子購買3張成人臥鋪票，帶著4名小孩乘車。列車員查票時，要求女子補1張座位票，同車乘客主動認親，稱自己是孩子的舅舅，這才解決補票尷尬的局面。

據大陸媒體報導，乘客辛先生表示，該女子是和他同一站上車，帶著4個孩子。該女子買了3張成人票，進站時也沒有遇到阻礙。然而，在列車員查票時，發現2個小孩各占了一個床位，女子和另外2個小孩擠在第3張床位上。列車員要求女子再補一張座位票，而女子有些不情願。

辛先生向列車員確認，1個成年人可以和1名小孩共享1個床位，只要有親屬一起，就不需要額外購買座位票。因此他主動認親，稱自己是孩子的舅舅，解決補票的問題。

對於這件事，不少網友表示理解和支持。雖然鐵路部門有規定需要補票，但在特殊情況下，也應該考慮到實際情況，給予乘客一定的寬容和幫助。

然而，有些網友對此表示質疑和擔憂。他們認為，這種主動認親的作法可能會帶來一些不良的做法，例如給孩子們帶來錯誤的價值觀和道德觀念，甚至可能引起法律糾紛。

針對這一事件，鐵路部門表示，尊重和理解乘客的難處和苦衷，但也必須遵守相關規定和制度。