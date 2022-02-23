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搭公車不用招手！照顧弱勢族群　台中130處候車亭設服務燈

中市交通局建置候車亭服務燈（圖／台中市政府交通局提供）

▲台中市交通局針對市區主要路廊，共計130處候車亭建置無障礙候車服務燈系統，提供更安全便利的乘車服務。（圖／台中市政府交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

搭公車招手示意，最擔心司機沒看見或攔錯車，而現在有更安全便利的乘車服務，讓民眾放心搭車，尤其是照顧弱勢族群的候車需求。台中市政府交通局推動公車候車亭服務燈建置計畫，已完成中清、北屯、崇德、文心、忠明、復興及五權路等7條路線，共130處候車亭無障礙候車服務燈系統，日前啟用後已累積逾3萬使用次數，其中以文心路廊使用最頻繁，多數民眾初次使用後反應良好，認為此項服務可優化公車候車環境，提升大眾運輸服務品質。

交通局長葉昭甫表示，考量輪椅族和年長者搭乘公車需求，並改進過去候車亭服務燈（愛心燈）無法標示欲搭乘公車路線的缺點，交通局針對市區主要路廊，共計130處候車亭建置無障礙候車服務燈系統，候車亭設置路線按鈕或鍵盤供民眾選擇公車路線，按下路線按鈕或輸入公車路線後，即可同時開啟亭內、外服務燈，亭內小型服務燈顯示無障礙圖示及選擇路線，亭外大型服務燈則顯示民眾欲搭乘的公車路線，駕駛該路線的司機能提前看到路線服務燈並停靠，提供老弱婦孺以及行動不便民眾更安全的乘車服務。

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中市交通局建置候車亭服務燈（圖／台中市政府交通局提供）

▲▼民眾在等車時，只要按下路線按鈕或輸入公車路線，即可同時開啟候車亭內外服務燈，讓駕駛該路線的司機提前看到並停靠。

中市交通局建置候車亭服務燈（圖／台中市政府交通局提供）

除了不用招手，讓公車駕駛從遠處看到亮燈後，可以提早準備主動靠站，民眾不需擔心過站不停，候車多了一分安全感外，這次計畫更率六都之先運用網路資通訊技術，結合公車動態資訊，建立整體候車服務燈系統，候車民眾亦可使用台中公車APP（https://www.traffic.taichung.gov.tw/content/index.asp?Parser=1,10,318），透過手機啟動服務燈，減少接觸公共設備風險。

葉昭甫指出，台中市候車服務燈上路使用後，民眾普遍反應良好，交通局將追蹤設備使用成效並蒐集民眾使用問題，持續精進系統設備與服務，同時要求公車業者督促駕駛員配合服務燈系統靠站載客，若遇有身心障礙乘客，主動給予相關乘車協助，打造更友善的乘車環境。

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