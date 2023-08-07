侯友宜轟債留曾孫　陳建仁罕見重話嗆「政客」：裝睡的人叫不醒

▲行政院長陳建仁接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對在野黨連日批評前瞻基礎建設計畫，以及蔡政府任內特別預算總金額逾2兆，國民黨總統參選人侯友宜也質疑「債留曾孫」。對此，行政院長陳建仁今（7日）表示，裝睡的人永遠叫不醒，不該用錯假消息誤導民眾，這是不負責任的「政客」作為，實際上政府歲收年年都有增加，最近5年每年增加賸餘超過新台幣1千億元。

陳建仁今天上午出席台灣碳權交易所開幕揭牌典禮時，有媒體關注，國民黨批評前瞻建設變錢沾亂花錢，國民黨總統參選人柯文哲也質疑特別預算常態化，如何看待侯友宜說政府舉債是「債留曾孫」，會覺得相關批評是黑白講嗎？

對此，陳建仁罕見重話表示，裝睡的人永遠叫不醒，蔡政府上任以來，實際上政府的債務只增加4千億，不是外界所傳的2兆，這是一個錯誤的假訊息，希望大家不要誤傳，政府勇於任事、遵守財政紀律，並鼓勵經濟的振興，政府的稅收年年都有增加，在最近5年，歲入歲出賸餘每年增加的金額都超過1千億，去年更高達將近5千億。

陳建仁表示，而且政府在這幾年來，還債的金額也年年在增加，如果把台灣在債務占比跟全世界G20國家來比較的話，台灣的債務占比是全世界第3低；如果再看台灣的國際信用評等指標，也年年得到很好的好評；再按照瑞士洛桑管理學院（IMD）的評比指標來看，台灣是全世界競爭力第6名的國家，不僅沒有債留子孫，更重要的，還為後代的子孫奠立了一個很好發展的基礎。

陳建仁表示，財政部今天也會就相關的數據，再跟外界做說明，希望大家做任何的評論的時候，都一定要實事論事，要利用正確的數據，不要引用錯誤的錯假消息，這樣子來誤導民眾，是一個不負責任的政客所做的行為。