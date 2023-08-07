忍父母受網軍侮辱出席便當會　羅智強稱「支持侯友宜是義務」

▲國民黨總統參選人侯友宜8/7舉行便當會，立委參選人羅智強出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨立委參選人羅智強日前砲轟，侯友宜競辦高層發動網軍攻擊羅的父母親；國民黨總統參選人侯友宜今（7）日舉行立委參選人便當會，羅受邀到場。羅表示，支持侯是他的義務，對侯的支持不會改變，希望在侯的領導下政黨輪替、下架民進黨。至於父母親受辱一事，羅強調，「來一個告一個，一個都不會放過！」

羅智強今準時11時出席侯友宜舉行的便當會，事前接受媒體聯訪，被問到遭受網軍攻擊，是否會趁著便當會當面跟侯反映？羅答，自己是國民黨提名的參選人，「支持侯友宜是我的義務，對侯友宜的支持，我不會改變」。至於父母親遭到網軍攻擊，羅智強表示，已經在整理準備提告，「來一個告一個」，只要是辱及父母，一個都不會放過！剩下的就交給司法來釐清。

媒體也問羅智強日前提出的「政黨輪替大聯盟」，羅答，侯友宜有他的競選路徑跟方略，自己作為候選人當然也有一些想法，可是不管是任何的主張、目標，都是希望能夠支持侯，在侯領導之下來政黨輪替、來下架民進黨。羅也說，侯友宜的團隊他們有他的競選策略，一旦定調之後，自己作為黨籍的參選人一定全力配合，

羅智強表示，今天出席便當會，第一個就是要對侯友宜表達支持，第二個表達加油鼓勵打氣，全力的支持。羅也說，他現在已經排定8月9日跟侯一起拍定裝照。羅表示，全代會之後，支持侯的顯性聲音有出來，這是一個好的現象，一旦支持者開始顯化的話，終究會讓侯的支持度有更多擴展。