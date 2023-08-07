台版晶片法今上路　陳建仁：鼓勵業者創新研發

▲行政院長陳建仁接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

立法院今年初三讀被稱為「台版晶片法」的《產業創新條例》修正案，今（7日）正式公告實施。對此，行政院長陳建仁受訪說明，希望能夠讓更多台灣公司進行先進技術研發、設備採購，鼓勵業者投入創新研發，維持台灣在半導體產業領先的地位，並使關鍵技術與生產都能夠根留台灣。

台版晶片法規定，研發費用達60億元、研發密度（研發費用占營收淨額之比率）達6%，購置用於先進製程之設備支出達100億元為申請門檻，亦即符合上述條件才有資格申請投抵。

陳建仁今天上午出席台灣碳權交易所開幕揭牌典禮前受訪說，政府為了要鼓勵能夠在世界供應鏈上具有關鍵地位的這一些公司，讓他們更能夠蓬勃發展，所以有相關的獎勵措施，對於能夠在投入先進技術發展及先進製程設備採購的公司，符合一定標準以上，就會給予他們在先進技術研發及先進技術採購的投資，一定的獎勵措施，來抵減它的稅收。

陳建仁表示，希望藉這個機會，讓更多台灣公司能夠在先進技術的研發及先進製程設備的採購上，更蓬勃地來進行，讓它能夠比起其他公司有更好發展，也在世界高科技產業的關鍵供應鏈上，扮演一個很重要的角色。

陳建仁指出，台灣的半導體產業一向在世界上具有領先的地位，所以政府也透過這樣的方式，來鼓勵半導體業者能夠投入更多創新研發，以及採購更先進的設備，維持整個半導體產業領先的地位，讓台灣半導體產業的關鍵研發、關鍵技術及關鍵生產都根留台灣，也希望廠商大家一起來努力，讓台灣繼續在半導體發展上，具有全球供應鏈的關鍵地位。