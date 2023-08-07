老公幫拿行李上車「高鐵就開了」　陸女要求開門遭拒「妳開玩笑呢？」

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男子昨（6）日幫老婆搬行李上高鐵，來不及下車的情況下，列車便直接離站出發。這時，妻子直接找上列車長，要求駕駛停車讓老公從司機專用的車門下車，這名妻子對著列車長表示，我要去投訴了，提醒都不提醒一下....。這時，列車長霸氣拒絕稱，「妳開玩笑呢？不可能！絕對不可能！這涉及安全問題。」

▲女子要求高鐵停車，讓幫提行李誤搭的老公下車。（圖／翻攝星視頻）

《和訊網》報導，事情發生在8月6日晚上8點多，地點是從廣州南到北京西的高鐵上。拍視頻（影片）的網友和一對夫妻在同一個車廂裡，恰巧目睹整個過程。據網友介紹，在車廂裡，丈夫幫助妻子拿行李上車後一直在交談，直到高鐵啓動後，他們才意識到送站的老公還沒下車。

這時，妻子擔心老公沒下車會耽誤到工作，遂找上列車長揚言要投訴，她表示，「可以從司機那個門下去，就一個人而已。」列車長聽到這樣奇葩的要求也很無奈，於是便義正嚴辭的告訴這對夫妻，「不可能！絕對不可能！這涉及安全問題。」

對於這對夫妻的「瞎操作」，部分網友揶揄稱，「怎麼不讓地球停止轉動呢？」；「這下成為笑柄了」；「刷身份證進站的啊！記得要補票」；「又是個巨嬰，還想著要投訴」。